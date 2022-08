Uittips Utrecht: Queer Film Festival Utrecht, Drink & Draw, Pannekoekencaravan en meer…

Natuurlijk staat Utrecht de komende dagen vooral in het teken van de start van de Vuelta, maar is nog meer te doen in de stad. Bekijk onze uittips hieronder!

Queer Film Festival Utrecht

Waar: De Helling

Wanneer: van 19 t/m 28 augustus

Prijs: divers

Tijdens QFFU staan diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid centraal. Met films en randprogrammering vertelt de organisatie verhalen vanuit verschillende hoeken van de queer-community. Dit festival vindt niet alleen plaats in bioscoopzalen, maar ook op straat, in cafés en buurthuizen door de binnenstad en in de verschillende wijken. De openingsfilm is The Rocky Horror Picture Show en wordt vertoond in De Helling. Liefhebbers kunnen na de film blijven hangen voor het feestje Cruise Control Party.

De Tour van ’80

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 20 augustus

Prijs: Tussen de 35,75 en 42,75 euro

Een avond gevuld met bekende namen als Joop Zoetemelk, Wilfried de Jong, Eric Corton en Mart Smeets. De Tour van ’80 is een wielertheatershow in multidisciplinaire setting: muziek, toneel, beeldend proza, fijnzinnige poëzie, maar ook theatrale interviews, een avond waarin de dramatiek van de Tour de France letterlijk wordt genomen en dramatisch zal worden verbeeld.

Drink & Draw + Silent Disco

Waar: De Nijverheid

Wanneer: 20 augustus

Prijs: 12,80 euro

Tijdens Drink & Draw kunnen bezoekers onder het genot van een drankje aan de slag om naaktmodellen te tekenen. Zowel binnen in de loods als buiten zijn er modellen die poseren. Ook treedt de band Everybody’s Dead Dave op. Later in de avond is er ook nog een silent disco.

Terrasconcert met Jessiah

Waar: Molen de Ster

Wanneer: 21 augustus

Prijs: gratis

Jessiah is een muzikant geboren in Sofia in Bulgarije maar woont nu in Utrecht. Haar muziek is voornamelijk akoestisch en vocaal met wat elektronische elementen. Naast zingen speelt ze piano, gitaar, ukelele, basgitaar, viool en altviool en wint ze aan populariteit als multi-instrumentalist door populaire liedjes online te recreëren. Momenteel werkt Jessiah aan het zelf produceren van een debuutalbum dat in de zomer van 2023 moet verschijnen. Op 21 augustus zal ze haar nog niet gepubliceerde originele muziek ten gehore brengen, samen met enkele covers van haar favoriete nummers.

dB’s Buiten > Spinvis & Saartje van Camp

Waar: buiten bij dB’s

Wanneer: 21 augustus

Prijs: gratis

De Vuelta verlaat op deze dag Utrecht en om niet helemaal van een koude kermis thuis te komen worden er nog wel Spaanse bieren, sangria en wijnen geschonken bij dB’s. Maar op deze middag komen ook Spinvis en multi-instrumentaliste Saartje van Camp langs voor een prachtig concert. Ideaal om de zondagmiddag bij door te brengen.

De Pannekoekencaravan

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 22 augustus

Prijs: 23,85 euro

Ruim tien jaar geleden zagen Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen geen brood meer in de journalistiek. Het was tijd om het over een andere boeg te gooien. Ze kochten een pannenkoekencaravan en doopten zichzelf foodtruckondernemer voordat er überhaupt foodtruckondernemers bestonden. Met wisselend, vooral tegenvallend succes trokken zij twee jaar lang stad en land af voordat ze berooid en een illusie armer terugkeerden naar de journalistiek. Inmiddels is het verwerkingsproces voltooid, zijn de brandwonden geheeld en maken Gijs en Marcel van hun verhaal een avondvullende voorstelling.

Festival Strand

Waar: Haarrijnse strand

Wanneer: 26 en 27 augustus

Prijs: Tussen 37,85 (dagticket) en 77,85 euro (weekendticket)

Ook dit festival kon twee jaar niet plaatsvinden door corona, maar nu mag het weer. Voor deze editie zijn de artiesten doorgeschoven, wat betekent dat Clouseau, BLØF, The Dirty Daddies en Mental Theo te zien zullen zijn op het festival. Naast de optredens is er ook een veelzijdige foodboulevard en een heuse Ibiza-markt.