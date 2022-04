Uittips Utrecht: Spoorweg Spelen, metalband Wesenwille, Diertjesdag en natuurlijk Bevrijdingsfestival

Nog geen plannen voor komende dagen? DUIC heeft de leukste evenementen van de komende dagen op een rijtje gezet.

Spoorweg Spelen

Wanneer: zaterdag 30 april – zondag 8 mei

Waar: Spoorwegmuseum

Entree: 17,50 euro

De hele meivakantie vind je in het Spoorwegmuseum de Spoorweg Spelen. Hier gaan de (jonge) museumbezoekers de uitdaging aan: wie is het snelste, sterkste of slimste spoorwegtalent? Door het hele museum zijn spellen te vinden, voor jong en oud, en om zelf te doen of met de hele familie. Hier valt ook nog van alles te leren over de beroepen op en rond de spoorwegen: de machinist en de rangeerder bijvoorbeeld, maar ook oudere beroepen als de stoker of de kruier. Welk beroep zou jou het beste passen?

Dames Flag Football Talentenjacht

Wanneer: vrijdag 29 april

Waar: Sportpark Overvecht Noord

Entree: gratis, vooraf inschrijven

De King Bowl is weer terug in Utrecht, het is een van de grootste internationale flag footballtoernooien van Europa. De organisatie uit de Verenigde Staten gaat voor het eerst internationaal met de Dames Flag Football Talentenjacht. Hier kunnen meiden vanaf 10 jaar oud kennismaken met de sport. Want, vindt de organisatie, bewegen is belangrijk voor alle kinderen in Utrecht. Ook voor meisjes uit wijken waar minder gesport wordt, dus. Bij de talentenjacht zal de internationale topcoach en flag football-speelster Phoebe Schecter aanwezig zijn als ambassadeur van het flag football.

Diertjesdag

Wanneer: dinsdag 3 mei

Waar: Botanische Tuinen Universiteit Utrecht

Entree Tuinen: volwassenen 8,50 euro en kinderen gratis

Diertjesdagprogramma: 5,00 euro per kind

Ook in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht is er weer heel wat te beleven: er vliegt en kruipt van alles rond in het voorjaar. Daarom is hier op 3 mei een Diertjesdag. Op deze dag zijn er verschillende activiteiten die met diertjes te maken hebben. Vlinders, waterjuffers, vogels en natuurlijk de bijen krijgen volop aandacht. Even de handen uit de mouwen steken, dat kan ook. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld ‘bloemenbommetjes’ maken, om mee naar huis te nemen. De dappere bezoekers mogen een bezoekje brengen aan de Bijenstal. Daar zit de bijenkoningin met alle onderdanen. Alleen in keurig wit imkerpak, natuurlijk!

Utrechtse metalband Wesenwille presenteert tweede album

Wanneer: vrijdag 29 april

Waar: dB’s

Entree: 13,00 euro

Er werd al een tijdje naar uitgekeken, maar eindelijk is het dan echt zo ver: de Utrechtse metalband Wesenwille brengt voor het eerst het tweede album live ten gehore. ‘II: A Material God’ kwam in 2021 uit en is de opvolger van ‘I: Wesenwille’ uit 2018. Op 29 april is het moment daar en speelt Wesenwille de tracks voor het publiek van dB’s. Tijd voor een feestje. Ook de groep Autarkh uit Tilburg is erbij om de trommelvliezen op de proef te stellen. De gloednieuwe Utrechtse post-metalband Ontaard speelt op deze avond bovendien het debuutoptreden.

Freedom Talk en Blote Voetenfeest

Wanneer: zaterdag 30 april

Waar: TivoliVredenburg

Entree: dansen kost 20,85 euro, lezing en dansen 31,75 euro

Met de blote voeten dansen in Cloud Nine, op 30 april kan het. Dj’s Shanto, Iradi en vj Rakesh beloven samen voor een muzikaal avontuur te gaan zorgen. De muziek, die ‘soms diep, dan weer ecstatisch en af en toe een vleugje disco’ laat horen, zorgde eerder voor uitverkochte edities. De dansavond wordt ingeleid door een Freedom Talk van meditatieleraar en muzikant Tijn Touber. De invulling van zijn lezing op 30 april wordt deels bepaald door de actualiteit en het publiek.

Bevrijdingsfestival 2022

Wanneer: donderdag 5 mei van 12.00 tot 23.00 uur

Waar: Park Transwijk

Entree: gratis

Op het hoofdpodium zijn op deze feestelijke dag optredens van onder andere Fresku, My Baby, Karsu, Sevn Alias en WIES te zien. Op het Vrijheidspodium zijn de talenten te zien van Songs for Freedom, een talentenwedstrijd voor jonge muziektalenten. Vier finalisten strijden live op het Vrijheidspodium om de winst. De acts die daar dit jaar kans op maken zijn: Lizet Aviva, Tapestries, LÖNA en Between the Jars. Ook is op deze dag een optreden van BOKS Cultuurhuis te bewonderen.