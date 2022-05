Uittips Utrecht: Stukafest, Fonteyn Wijnfestival en Benefietconcert C.S. Veritas

Kan jij ook niet wachten tot het weer weekend is, maar heb je nog geen plannen gemaakt? DUIC heeft alvast de leukste uitjes voor je op een rij gezet.

Stukafest

Waar: in verschillende Utrechtse studentenkamers

Wanneer: donderdag 19 mei, 20.30 uur

Prijs: losse ronde 6,79 euro / 3 rondes 15,79 euro / 3 rondes + Stukanacht 18,79 euro / Stukanacht 5,79 euro

Verschillende Utrechtse studentenkamers in de binnenstad worden deze dag weer omgetoverd tot mini-theaters, tijdens Stukafest. Optredens tussen studieboeken, onder hoogslapers of gewoon aan de eettafel; je kunt het allemaal bekijken tijdens de drie rondes die er deze avond zijn. Stel je eigen route samen langs drie studentenkamers en geniet van muziek, maar ook dans, theater en cabaret. Na de drie rondes nog niet uitgefeest? Geen probleem, de avond wordt in EKKO afgesloten met een denderend eindfeest: StukaNacht.

Dronudes

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: t/m zaterdag 21 mei

Prijs: gratis

Voor dit project van fotograaf Tom Durden poseerden 250 mensen naakt op iconische plekken in Utrecht. Durden maakte al vaker dronefoto’s van naakte mensen en leidde ook het project Dronude. De 250 ‘gewone mensen’ zijn naakt op de gevoelige plaat vastgelegd bij onder meer het Rietveld Schröderhuis en in Bibliotheek Neude. Durden wil met de fotoserie aandacht besteden aan de manier waarop we naar onze lichamen kijken en hij wil body positivity promoten. De fototentoonstelling in Stadsschouwburg Utrecht is nog tot en met 21 mei te bezoeken.

ILFU Book Talk met Jennifer Egan & Douglas Stuart

Waar: De Zalen van Zeven, Boothstraat 7

Wanneer: vrijdag 20 mei, 20.00 uur

Prijs: 12 tot 15 euro

ILFU verwelkomt in De Zalen van Zeven in de Boothstraat gelauwerd auteur Jennifer Egan en Booker Prize-winnaar Douglas Stuart. Deze Book Talk staat allereerst in het teken van de publicatie van Egans nieuwste roman, Het Snoephuis, waarin personages uit Bezoek van de knokploeg opnieuw ten tonele verschijnen. Egan wordt geïnterviewd door Nina Polak. Tijdens het tweede deel van de avond komt Douglas Stuart aan het woord over zijn nieuwe roman Mungo, waarin hij de betekenis van mannelijkheid bevraagt en op aangrijpende wijze het geweld beschrijft waar queer-mensen mee te maken krijgen. Douglas Stuart wordt geïnterviewd door Thomas Heerma van Voss.

Diergeneeskunde Outdoor Event

Waar: Yalelaan 116

Wanneer: zaterdag 21 mei, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Een leuke middag voor iedereen die wat meer wil leren over diergeneeskunde. Tijdens het Diergeneeskunde Outdoor Event op het buitenterrein van de faculteit Diergeneeskunde kun je deze dag een inkijkje krijgen in het leven van een dierenarts. Met rondleidingen in de klinieken van paarden en gezelschapsdieren of een kijkje achter de schermen van de studie Diergeneeskunde. Verder zijn er allerlei leerzame shows, workshops en lezingen waar je meer kunt leren over bijvoorbeeld je eigen huisdieren. Op het evenemententerrein is een foodplein met livemuziek, een countryfair, een wedstrijd met aangespannen paarden en een kinderplein.

Fonteyn Wijnfestival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 20 t/m zondag 22 mei

Prijs: 5,50 tot 10 euro

Meer dan honderd verschillende wijnen, lekkere bijpassende gerechtjes en livemuziek van swingende bands en Utrechtse dj’s. Het recept voor een heerlijk weekend. Het Janskerkhof wordt vrijdag, zaterdag en zondag omgetoverd tot wijnparadijs, waar Utrechtse wijnwinkels en wijnmakers wijnen van over de hele wereld presenteren. Er zijn verschillende proeverijen, maar ook zelf struinen langs de verschillende bars met eten en drinken kan natuurlijk gewoon. Wijn wordt geschonken in een festivalglas. Bij je eerste bestelling aan de bar betaal je daarvoor borg, die je terugkrijgt als je bij de uitgang je glas inlevert.

Benefietconcert C.S. Veritas

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: zaterdag 21 mei, 13.00 tot 21.00 uur

Prijs: voor het goede doel

Het jaarlijkse benefietconcert van studentenvereniging C.S. Veritas staat dit weekend weer op het programma. Er is gekozen voor het goede doel ‘Justdiggit’, een organisatie die zich inzet voor klimaatverandering. Veritas vindt het naar eigen zeggen erg belangrijk dat daar genoeg aandacht voor wordt gevraagd. In Park Lepelenburg zijn zaterdag alle ingrediënten aanwezig om er een mooie dag van te maken: er is plek om te dansen, een zone om te chillen en een terras om te genieten van een snack of drankje. Kinderen kunnen zich laten schminken en er is ook een stormbaan die beklommen kan worden. De toegang is gratis, maar het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk geld op te halen voor Justdiggit.

Marc-Marie Huijbregts – Uitgesproken

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: woensdag 25 & donderdag 26 mei, 20.00 uur

Prijs: 19,50 tot 29,50 euro

Marc-Marie Huijbregts is uitgesproken, maar is hij ook uitgesproken? En is dat iets nieuws of was hij eigenlijk altijd al uitgesproken? Marc-Marie won in 1999 Cameretten en is sindsdien niet weg te denken uit de Nederlandse theater. Als tafelheer bij De Wereld Draait Door zullen we hem niet meer zien, maar in het theater is hij nog lang niet uitgesproken. Maak je op voor een uitgesproken avondje Marc-Marie Huijbregts en laat je meeslepen door zijn hilarische observaties, anekdotes, grappen en levenstips.