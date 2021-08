Uittips: van een biertje op het Mout Bierfestival tot zelf smartlappen maken bij De Nijverheid

Ook tijdens deze zomervakantieweek hoeven we niet stil te zitten, want er is weer genoeg te doen in Utrecht. Een biertje in de zon op het Mout Bierfestival, comedy in de openlucht of een smartlap maken met AI, het kan allemaal.

Mout Bierfestival

Waar: Wilhelminapark

Wanneer: vrijdag 13 augustus t/m zondag 15 augustus

Prijs: v.a. 5,50 euro, excl. 1,50 servicekosten

De meeste evenementen die eindigen op ‘festival’ kregen onlangs met de nieuwe maatregelen weer een klap te verwerken. Het Mout Bierfestival kan wel doorgaan en het is de bedoeling dat het een groot feest wordt. Een ode aan speciaalbier! Meer dan 200 verschillende speciaalbieren van ruim 25 brouwerijen en allerlei workshops. En dankzij de coronamaatregelen wordt iedereen gewoon aan tafel bediend. Een test- of vaccinatiebewijs is niet nodig.

RAUM performances: Iris Woutera en Nina Glockner

Waar: RAUM Berlijnplein

Wanneer: zaterdag 14 augustus, van 16.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis, reserveren via de website van RAUM

Bij RAUM zijn deze zomer verschillende voorstellingen te zien en dit keer is het de beurt aan kunstenaars Iris Woutera en Nina Glockner. De performances gaan over beperking en vrijheid, controle nemen en instructies ontvangen. De vraag die ze stellen: welke relaties heb je met de mensen om je heen? Iris Woutera bijt om 16.00 uur het spits af met haar voorstelling ‘Deform’ en om 16.30 uur gaat Nina Glockner verder met ‘Being moved by what we move’. De voorstelling zijn in het Engels.

Open-air Comedy Night

Waar: Café du Dôme

Wanneer: zaterdag 14 augustus

Prijs: 12,50 euro

Tijdens deze open-air comedyavond in een verborgen binnentuin onder de Dom passeren zes comedians de revue. De meesten komen uit Utrecht, zoals Hans Gommer, Mr. Utrecht, die bekend staat om zijn rust en gevatte grappen. Ook Hermes Ahmadi is van de partij, de energieke socioloog met een fascinatie voor de menselijke natuur die met humor onze meest schaamtevolle eigenschappen blootlegt. Maar ook de talentvolle Marc van Gestel is van de partij, die met strakke oneliners al menig comedyhuis heeft plat gespeeld.

JIJ & AI Smartlappenworkshop

Waar: SETUP Cultuurterras bij De Nijverheid

Wanneer: zaterdag 14 augustus, van 15.00 tot 16.00 uur en 20.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis, aanmelden via setup.nl/cultuurterras

Als er ergens veel menselijke emotie bij komt kijken, dan is het misschien wel de smartlap. Vraag van vandaag: kan een algoritme die emotie doorgronden en reproduceren? In de JIJ & AI Smartlappenworkshop maak je samen met AI een uur lang een emotioneel lied. Na een intieme schrijfsessie komt uit een database met tranentrekkers jouw persoonlijke levenslied tevoorschijn.

Als je een landschap was

Waar: Volksuniversiteit Utrecht

Wanneer: zondag 15 augustus, 13.00 uur en 15.00 uur

Prijs: 17,50 euro

De voorstelling Als je een landschap was laat het publiek op een nieuwe manier kennismaken met de gedichten van M. Vasalis. Vier jonge artiesten brengen deze middag een combinatie van muziek, voordracht en beeldende kunst. Elementen uit de jazz, klassieke muziek en vrije improvisatie komen voorbij, waarmee de rijkdom van Vasalis’ poëzie op een nieuwe manier tot uitdrukking komt. Tickets zijn te koop op de website van de Volksuniversiteit.