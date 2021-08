Uittips voor het laatste zomervakantieweekend: Festival Tweetakt, Vrijspraak en HKU Vers

Het laatste weekend van de zomervakantie breekt aan en dat is een mooie gelegenheid om er nog één keer op uit te gaan. DUIC heeft weer een aantal evenementen voor je op een rijtje gezet: genieten op Festival Tweetakt, verdwalen in het Duurzaamheidsdoolhof of naar de film in Bibliotheek Neude, bijvoorbeeld.

Festival Tweetakt

Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: donderdag 26 augustus t/m zondag 19 september

Prijs: wisselend

Het kunstfestival voor iedereen is terug in de stad: het is weer drie weken lang tijd voor Tweetakt! Theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens, beeldende kunst, interactieve installaties… Er valt een hoop te kiezen. De artiesten zijn jonge talenten, maar ook ervaren makers en ze komen overal vandaan: Utrecht, Nederland, België en ver daarbuiten. De voorstellingen zijn geschikt voor alle leeftijden, van kleuters, tot opa’s en oma’s. Met de hele familie op pad dus.

Duurzaamheidsdoolhof

Waar: Griftpark

Wanneer: zaterdag 28 augustus, 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Een doolhof van aan elkaar geschakelde caravans onderverdeeld in ruimtes met honderden knuffelbeesten en wanden vol videobanden. Het Duurzaamheidsdoolhof was al eens eerder in Utrecht en keert nu dus terug. Om mensen ervan bewust te maken dat we omkomen in de spullen. “Met het Duurzaamheidsdoolhof willen we mensen een indruk geven van de hoeveelheid spullen die wordt weggegooid”, zegt kunstenaar Pet van de Luijtgaarden.

Jongerenfestival VrijSpraak (12+)

Waar: De Vrijstaat, Hof van Monaco 3

Wanneer: zaterdag 28 augustus

Prijs: 3,50 euro in de voorverkoop (incl. snacks en drinken)

De Vrijstaat sluit de zomervakantie deze zaterdag vrolijk af, met minifestival VrijSpraak. Het thema: flowerpower. Dus dat wordt een vrolijke dag voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. VrijSpraak-jongeren hebben samen met een kunstenaar en een kok wekenlang gewerkt aan hun eigen foodtruck. De jongeren staan tijdens het festival dan ook voor de bezoekers klaar met eigengemaakte snacks en drankjes. Zin in een avond chillen, luisteren naar vette bands en dansen op de sounds van jonge dj’s? Dan moet je bij De Vrijstaat zijn.

HKU Vers – 404: Religion not found

Waar: EXboot, Nijverheidskade

Wanneer: nog t/m zondag 29 augustus

Prijs: gratis

Een extra editie van HKU Vers in augustus. Het mooiste afstudeerwerk van de HKU afstudeerders Product Design is verzameld in een oude Zandpad-boot op de Nijverheidskade en die is nu te bezoeken voor publiek. Tom Haakman verbaast zich rijdend door Nederland over hoe ons land in elkaar zit. Waarom is onze samenleving gebouwd op bepaalde zuilen en welke plaats heeft religie nog in ons leven? Haakman laat zijn observaties van de geleidelijke achteruitgang van religie en religieuze waarden in de samenleving zien. Hij gebruikt een cross-over tussen klassieke symboliek en moderne techniek, waarmee een zoektocht ontstaat naar rituelen die de ontstane gaten opvullen. Haakmans werk is nog tot 29 augustus te zien.

Jazzkelder

Waar: De Kargadoor

Wanneer: woensdag 1 september en woensdag 15 september

Prijs: gratis, tickets reserveren verplicht

Deze avond is net zo goed voor beginners als voor echte routiniers. De Jazzkelder is het best bewaarde jazzgeheim van de stad: je kunt er samen spelen, op je eigen niveau en met veel improvisatie. De avond wordt geopend door MATIMILU, een band met piano, zang en contrabas. Ze zingen jazz en latin met een eigen twist. De band geeft eerst een optreden en leidt vervolgens de jamsessie met lokale jazzmusici en liefhebbers.

Film: Hoogtijdagen

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: verschillende data t/m 14 september

Prijs: standaardticket 10 euro

Coronaproof naar de film in Bibliotheek Neude: in de filmzaal op de tweede verdieping kunnen veertien bezoekers genieten van de mooiste films. Deze keer: een film die geselecteerd is voor de NFF Gouden Kalf Competitie. De film Hoogtijdagen gaat over de Russische revolutie en hoe de idealistische intenties waarmee het Kola schiereiland is ontgonnen diepe sporen hebben nagelaten. Niet alleen in het landschap, maar ook in de geest van mensen. De film vertelt over de hoogtijdagen van de oude generaties en hun idealen, over het gebied dat te lijden heeft onder de mijnbouwindustrie en over een jonge generatie die vooral weg wil.