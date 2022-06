Uittips voor het lange pinksterweekend: Utrecht Canal Pride, CUT_ en Come Alive

Een lang pinksterweekend staat op het punt van beginnen, dus voor iedereen die nog geen plannen heeft gemaakt hebben we weer een aantal leuke tips op een rijtje gezet. Harmonie De Bazuin geeft een bijzonder jubileumconcert in TivoliVredenburg, CUT_ gaat De Helling plat spelen en zaterdag is het na twee ongewone jaren weer tijd voor Utrecht Canal Pride!

De Avond van het Spannende Boek

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: donderdag 9 juni,

Prijs: 7,50 tot 15 euro, incl. goodiebag

Thrillerfans kunnen hun hart ophalen tijdens de Avond van het Spannende Boek in Bibliotheek Neude. Deze avond komen fans én schrijvers samen voor interviews, films, een thrillerquiz en de uitreiking van de Nederlandse Thrillerprijzen. Bekende Nederlandse thrillerschrijvers zoals Thomas Olde Heuvelt, Marion Pauw, Marion van de Coolwijk, Loes den Hollander, Charles den Tex, Peter Römer en Willem Asman zijn aanwezig. Schuif aan bij voorleessessies, ga de uitdaging aan en speur mee in echte cold cases of leer crimineel Utrecht kennen. Het programma van de avond is te vinden op de website van Bibliotheek Utrecht.

102-jarig jubileumconcert De Bazuin met Mondo Leone

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 4 juni, 20.15 uur

Prijs: 17,50 euro

Het 100-jarig jubileum van harmonie De Bazuin had twee jaar geleden groots gevierd moeten worden, maar dat viel om ons allen bekende redenen in het water. Met dit unieke concert in TivoliVredenburg wordt het jubileum toch nog een beetje gevierd. Tijdens dit concert wordt samen met de Utrechtse muziekfilmpjesmaker Mondo Leone opzoek gegaan naar ‘het mooiste geluid (ter wereld)’. Wordt dat een knetterende trompet? Een bigband-achtig akkoord of juist iets heel anders, zoals regen op je tent of een plons in het water van je kind dat zwemles krijgt in zwembad De Kwakel? Een avond vol muziek, film en verhalen waarop ook enkele van Mondo Leones filmklassiekers door De Bazuin van een nieuw arrangement worden voorzien.

De gezonde stad

Waar: Centraal Museum

Wanneer: donderdag 2 juni tot zondag 11 september

Prijs: 6,50 tot 13,50 euro, op 2 en 6 juni gratis

Wie denkt aan middeleeuwse steden associeert die al snel met vies en ongezond. De mensen waren klein, werden niet oud en leefden tussen stank en ongedierte. Toch? De tentoonstelling ‘De gezonde stad’ laat zien dat we dat beeld flink bij moeten stellen. Bezoekers leren wat Utrechters de afgelopen eeuwen hebben gedaan om hun stad leefbaar te maken en te houden. Want het streven naar een gezond leven blijkt van alle tijden. Tijdens de eerste maand van de tentoonstelling is ook het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt te zien.

CUT_

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 3 juni, 19.30 uur

Prijs: 14,50 euro

Het Amsterdamse elektronische duo CUT_ neemt je mee in de wereld van mislukte liefde en kwetsbaarheid, maar ook sensualiteit. Met hun rauwe nummers vertellen ze over hun blik op de maatschappij. Het begon voor CUT_ allemaal met een een vertolking van Stromae’s Papaoutai, die zelfs gedeeld werd door Stromae zelf. Inmiddels is het duo meerdere EPs en een album verder. Dit concert werd al een keer uitgesteld, maar nu is het dan toch tijd voor CUT_’s album release-show in De Helling.

Utrecht Canal Pride 2022

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: zaterdag 4 juni, 13.30 uur

Prijs: gratis

Deze zaterdag kleurt Utrecht alle kleuren van de regenboog, tijdens de jaarlijkse Utrecht Canal Pride. Door de grachten van de stad vertrekken om 13.30 uur 49 kleurrijke boten vanaf het startpunt: de Bartholomeïbrug. De parade vaart rond 14.00 uur onder Hoog Catharijne door, waarna om 14.30 uur de eerste boot onder de Monicabrug doorgaat. Vanaf 15.00 uur nadert de parade de Viebrug, om 15.30 uur de Hamburgerbrug en om 16.00 nadert de eerste boot het eindpunt bij de Tolsteegbarrière. Rond 18.00 uur zijn alle boten rond. Na de botenparade is het feestje nog niet voorbij. Van 16.00 tot 23.00 uur zijn er verschillende straatfeesten en om 22.30 uur begint ook het nachtprogramma. Op utrechtcanalpride.nl staat het volledige programma.

Come Alive

Waar: Het Nieuwe Muntgebouw

Wanneer: vrijdag 3 juni tot zondag 31 juli

Prijs: 6 tot 14 euro

Tijdens de grootscheepse tentoonstelling COME ALIVE tonen 45 kunstenaars hoe zij vanuit hun ervaringen ‘liefde zonder reden’ als levenskracht delen. Via installaties, films, beelden, geur en geluid worden alle facetten van erotiek en gevoelens die daarbij een rol spelen belicht. De makers van COME ALIVE zien erotiek als een creatieve energie, een onuitputtelijke kracht die ons verbonden laat voelen.

Speeldag Utrecht

Waar: Binnenstad Utrecht

Wanneer: maandag 6 juni, 9.30 tot 17.30 uur

Prijs: gratis

De Utrechtse binnenstad verandert deze dag in Speelstad Utrecht! Vredenburg en het Domplein staan helemaal vol met kinderspeelgoed, heel veel spellen en attracties als springkussens en een 41 meter lange stormbaan. De grote speelgoedmerken tonen in verschillende stands hun beste speelgoed; toen je bouwskills bij Lego op het Vredenburgplein of probeer de nieuwste sets van Playmobil.