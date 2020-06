Utrecht heeft vanaf maandag een nieuw stadsstrand. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal aan de rand van de stad kunnen bezoekers vanaf morgen terecht bij DEMKA Kade.

Het nieuwe stadsstrand is onderdeel van De Utrechtse Stadsvrijheid (DUS), een plek waar bedrijven een ruimte kunnen huren om te vergaderen. Bij de locatie aan de Sophialaan vlakbij de Demkabrug is het strand aangelegd.

“Aan de rand van Utrecht vind je alle ruimte om met de voeten in het zand maximaal te genieten van elke zomeravond, je smaakpapillen te prikkelen, een potje Jeu de Boules te spelen met vrienden of gewoon even voor je uit te staren”, is te lezen op de website van DEMKA Kade.

Het stadsstrand is van maandag tot en met vrijdag geopend van 17.00 tot 23.00 uur en in het weekend vanaf 12.00 uur.