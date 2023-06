Utrecht is volgende maand een kartbaan rijker

De kartbaan die in het gedeelte van The Wall in Utrecht komt dat al sinds de oplevering in 2009 leegstaat opent volgende maand. De van oorsprong Britse onderneming TeamSport Karting opent op dezelfde plek ook een bowlingbaan en een plek waar bezoekers kunnen e-darten.

De kartbaan opent de deuren op 14 juli. De voertuigen worden elektrisch aangedreven en kunnen en snelheid bereiken van 40 kilometer per uur. “Naast karten biedt TeamSport The Wall ook een scala aan andere leuke activiteiten. Bezoekers kunnen elkaar uitdagen bij het bowlen, hun dartvaardigheden testen op de e-darts baan of de allernieuwste virtual reality-experience ervaren”, is te lezen in een persbericht van TeamSport Karting.

Winkelcentrum The Wall kent een rommelig verleden. Het is een van de langste gebouwen van Nederland en had bij de start veel last van leegstand en financiële tegenslag. Inmiddels zijn er meerdere eigenaren geweest en nu lijkt het erop dat het grootste deel van The Wall wordt verhuurd.