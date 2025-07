Utrecht krijgt er deze zomer een buitenbioscoop bij

Het terras van restaurant Noordertuin bij Steck verandert vanaf 12 juli elke zaterdag in een openluchtbioscoop. Tot en met 23 augustus draait De BuitenBios daar wekelijks twee filmklassiekers op groot scherm.

Elke avond worden er twee films vertoond: een familiefilm om 18.00 uur en een film voor volwassenen om 20.00 uur. De eerste editie start met Up en Edward Scissorhands. Later in juli staan onder andere Fight Club, Barbie, Call Me by Your Name en Grease op het programma. Er worden ook bioscoopsnacks, zoals popcorn, verkocht. Bij slecht weer wordt de voorstelling naar binnen verplaatst.

De BuitenBios is te vinden op de Gageldijk 3, naast tuincentrum Steck, en is een samenwerking tussen De Woonkamer en Noordertuin.