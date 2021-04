Utrecht stelt 500.000 euro beschikbaar voor coronamaatregelen evenementen

Gemeente Utrecht stelt een half miljoen euro beschikbaar voor de Utrechtse evenementenbranche. Voor de extra kosten om een evenement coronaproof te maken, kunnen organisatoren subsidie aanvragen. Het gaat om evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december dit jaar.

“De evenementensector is één van de zwaarst getroffen branches tijdens de coronacrisis”, zegt de gemeente. “Daarnaast moeten organisatoren extra kosten maken om hun evenement coronaproof te organiseren. Dit is vaak een extra drempel om hun evenement te laten plaatsvinden.”

Evenementen en activiteiten kunnen nu dus in aanmerking komen voor een subsidie. Met de in totaal 500.000 euro hoopt de gemeente dat er aankomende zomer meer te beleven is in de stad. “Want dat is waar veel Utrechters behoefte aan hebben.”

Twee regelingen

Na overleg met onder meer de Vereniging Evenementen Utrecht, zijn er twee verschillende subsidieregelingen. Een voor culturele evenementen die normaal gesproken worden georganiseerd zonder subsidie. De ander is voor evenementen waar cultuur niet het hoofdthema is, maar waar wel culturele activiteiten plaatsvinden.

Vanaf 10 mei kunnen organisaties een aanvraag indienen.