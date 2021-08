Utrecht Uittips: Fossielenjacht, Maan, SterkWater en meer

Ondanks de coronamaatregelen is er in Utrecht nog een hoop te beleven deze week. DUIC zet het op een rij.



Fossielenjacht

Waar: vertrek vanaf Universiteitsmuseum Utrecht

Wanneer: doorlopend

Prijs: gratis

Ga samen met het Universiteitsmuseum op Fossielenjacht door Utrecht! Jelle Reumer is wetenschapper aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt fossielen. Hij neemt je in een audiotour mee. Gewoon door de binnenstad van Utrecht, want daar zijn verschillende fossielen te vinden. Met behulp van een app loop je vanaf het Universiteitsmuseum een route langs alle fossielen en bij elke stop krijg je informatie waarmee je quizvragen kan beantwoorden en onderzoek kan doen naar de vraag: wat vertellen de fossielen over het verleden? De route is ongeveer 2,5 kilometer en duurt een uur.

Onder & Op de Dom

Waar: Domtoren

Wanneer: op dinsdag, donderdag en zaterdag

Prijs: 20 euro

Als ik bovenop de Dom sta, kijk ik even naar benee… En dat kan nu met één ticket! In zestig minuten ontdek je 2000 jaar Domplein met de nieuwe tour ‘Onder & Op de Dom’. Je daalt eerst af naar de oorsprong van Utrecht en bekijkt de opgraving van DOMunder, daarna kom je weer boven om met de lift de Domtoren te beklimmen en op 100 meter hoogte te genieten van het uitzicht over de stad die Utrecht is geworden.

Rijntjes Olympische Zomerspelen: olympisch sporten

Waar: Leidsche Rijn Centrum

Wanneer: zaterdag 7 augustus, verschillende tijdslot tussen 12.00 en 16.00 uur

Prijs: gratis, inschrijven via [email protected]

Ook deze zomer worden er in Leidsche Rijn elk weekend activiteiten voor kinderen georganiseerd. Dit jaar staat alles in het teken van de Olympische Spelen en mascotte Rijntje is van de partij om met de kids te kletsen en knutselen. Wat er zaterdag op het programma staat? Olympisch sporten! Kinderen vanaf vier jaar kunnen onder begeleiding olympische sporten beoefenen. Zo staan onder andere boksen en gewichtheffen op het programma!

SterkWater

Waar: Fort Rijnauwen, Vossegatsedijk 5 in Bunnik

Wanneer: verschillende dagen in augustus, vanaf 18.00 uur

Prijs: 84,95 (vijfgangendiner en drankarrangement)

Het reizende restaurant SterkWater strijkt in augustus neer bij Fort Rijnauwen in Bunnik. SterkWater vertelt de geschiedenis van het gebruik van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bezoekers eten aan lange tafels een vijfgangendiner dat is geïnspireerd op de locatie en het verhaal van het erfgoed. De avond bij Fort Rijnauwen staat dan ook in het teken van een ode aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het imposante fort is gebouwd tussen 1868 en 1872 en het maakte destijds onderdeel uit van het meest moderne en de belangrijkste verdedigingslinie in Nederland. Samen met Ruigenhoek, Voordorp, Hoofddijk, Vechten en het hemeltje vormden ze een fortenkring voor de bescherming van de stad Utrecht.

Maan

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 10 augustus

Prijs: 34,25 euro incl. servicekosten

Sinds ze drie jaar geleden The Voice of Holland won, gaat het hard met de carrière van Maan. Ze scoorde hits met onder meer Ronnie Flex en Sevn Alias en platina en goud ontbreken niet in haar collectie. In 2021 scoorde ze haar nieuwste hit ‘Blijven Slapen’, maar je kan haar natuurlijk ook kennen van ‘Hij is van Mij’. Dit concert zou eigenlijk in Slottuin Zeist plaatsvinden, maar is vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar TivoliVredenburg. Let op: een coronatoegangsbewijs is voor dit concert verplicht.

Tijgers zijn zacht

Waar: Botanische Tuinen Universiteit Utrecht

Wanneer: zondag 8 augustus

Prijs: reguliere toegangsprijs

Droom jij wel eens over tijgers? Heb je ooit met een dolfijn gepraat? Vraag je wel eens een walvis om raad? PH7 speelt deze zondag in de Botanische Tuinen ‘Tijgers zijn zacht’, eigen liedjes over de verbinding en interactie tussen mens en dier. Peter Sambros speelt bas en elektronica en Hanne van de Vrie doet zang en toetsen. De familieconcerten zijn om 11.30, 13.00 en 14.00 uur op het Kleine Gras. Om bij het concert te kunnen zijn, moet je van tevoren een dagkaart reserveren.

Mitra

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: vanaf 5 augustus, 18.30 uur

Prijs: 10 euro voor een standaardticket

Mitra is een indringend portret van een moeder in een onwaarschijnlijke situatie. De film slaat een brug tussen de islamitische revolutie in Iran en haar hedendaagse leven in Nederland. 37 jaar nadat haar dochter Mitra is vermoord in Iran, leidt Haleh een succesvol maar rustig bestaan in Nederland. Alles verandert als wordt vermoed dat Mitra’s verraadster Leyla opduikt in Nederland. Ze lijkt Haleh niet te herkennen, wat de vraag oproept of het écht Leyla is. Met hulp van haar broer Mohsen gaat Haleh op zoek naar de waarheid.