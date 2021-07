Utrecht Uittips: Marieke Lucas Rijneveld, theatervoorstelling Nooit Meer Werken en De Parade

Naar de film bij De Nijverheid, concerthoppen bij Walk The Line in TivoliVredenburg of eindelijk weer naar De Parade. Ondanks de coronamaatregelen is er in Utrecht weer een hoop te beleven deze week.

Utrecht Time Machine

Wanneer: doorlopend

Waar: diverse locaties in Utrecht

Prijs: gratis

De geschiedenis in ons stadsie ligt voor het oprapen. Utrecht Time Machine maakt de geschiedenis voor liefhebbers een beetje zichtbaar: een groep studenten van de Universiteit Utrecht heeft informatie, foto’s, plattegronden en reproducties verzameld en nu op dertig historische plekken in de stad QR-tegels neergelegd. Wie de code op de tegel scant, kan een duik nemen in de geschiedenis van Utrecht. “Iedere Utrechter is al honderden keren over het Domplein gelopen, maar hoe vaak sta je stil bij wat zich daar 300 jaar geleden heeft afgespeeld?”, aldus een van de studenten.

Cinezomer: Buladó

Wanneer: donderdag 22 juli, 19.00 uur

Waar: Hoogt on Tour in De Nijverheid

Prijs: 10 euro (CJP, student, U-pas: 8 euro, Cineville kaart: gratis)

Als onderdeel van Cineville Zomertour is deze avond de film Buladó te zien in De Nijverheid. Deze winnaar van het Gouden Kalf voor Beste Film 2020 is een liefdevol, magisch-realistisch familiedrama dat zich afspeelt op Curaçao. De eigenzinnige Kenza (11) dreigt verstrikt te raken in de botsende levenswijzen van haar rationale vader en spirituele opa. De film is gesproken in Papiamento en is Engels ondertiteld. Tickets zijn te koop via hoogt.nl.

De Parade

Wanneer: vrijdag 23 juli t/m zondag 8 augustus

Waar: Moreelsepark

Prijs: gratis

Het was tijdens de coronacrisis onduidelijk of De Parade het zou overleven, maar ze staan er weer! Vanaf 23 juli is het reizende theaterfestival gewoon in het Moreelsepark in Utrecht te vinden. Toch ziet een bezoekje er iets anders uit dan vorige jaren: plan je bezoek van tevoren en koop online een Parade-pakket. Die pakketten zijn er in alle soorten en maten en zijn altijd inclusief twee voorstellingen. Wie er optreden? Verwacht onder andere Lucky Fonz III, ISH Dance Collective, Kiki Schippers, Het Zuidelijk Toneel en Frank en René Groothof!

Walk The Line: Indie #4

Wanneer: vrijdag 23 juli, 18.30, 19.10, 19.45, 20.15 en 21.00 uur

Waar: TivoliVredenburg

Prijs: 19,50 euro

TivoliVredenburg plakt er nog maar een unieke tour door het gebouw aan vast: tijdens Walk The Line maken bezoekers tussenstops bij muzikale avonturen in de Ronda, Pandora, Cloud Nine en Hertz. Na succesvolle indietours in juli, augustus en oktober 2020 moest de vierde editie in december worden verplaatst, maar dat wordt dubbeldik ingehaald. De nadruk ligt deze keer meer op elektronische muziek, met Meetsysteem, The Resurrection, Winterdagen en Yukon op het programma.

Marieke Lucas Rijneveld | Sarah Lynn Huizing en Lars Visscher

Wanneer: zaterdag 24 juli, 18.00 tot +/- 22.30 uur

Waar: Geertekerk

Prijs: 49 euro

Een boordevol programma deze avond: geniet van zes kleine gerechten vol bloemen, onder het genot van poëzie van Marieke Lucas Rijneveld – winnaar van de International Booker Prize 2020 – en de fijne klanken van violiste Sarah Lynn Huizing en accordeonist Lars Visscher, die elkaar leerden kennen op het Utrechtse conservatorium. Cultuur en culinair ontmoeten elkaar op deze bijzondere avond.

Nooit Meer Werken

Wanneer: Op verschillende woensdagen en zondagen in juli, augustus en september, om 18.00 uur

Waar: Berlijnplein

Prijs: 42,50 – 47,50 euro (incl. driegangendiner)

Deze voorstelling staat in het teken van automatisering, digitalisering en robotisering in ons dagelijks werk. Acteurs Greg Nottrot en Floor Leene liggen aan de rand van een zwembad te nippen van hun cocktails. Ze hoeven niet meer te werken want ze zijn vervangen door twee robots. Robot G1 en robot F1 spelen de voorstelling. Heerlijk! Of slaat de verveling toe en verliezen ze de zin van hun bestaan? In Nooit meer werken laat het Nieuw Utrechts Toneel de uiterste consequentie zien van het idee dat technologie ons werk overneemt.

Plogging Utrecht in Zuilen

Wanneer: dinsdag 27 juli om 19.30 uur

Waar: in Zuilen

Prijs: gratis

Het zal niet iedereen gelijk bekend voorkomen, maar ploggen is voor steeds meer mensen een nuttige én gezellige bezigheid. Een Zweedse trend om precies te zijn (ploggen komt van ‘plocka up’, wat opraapactie betekent). In het kort? Joggend zoveel mogelijk zwerfafval ophalen en dat met een groep gelijkgestemde afvalrapers. Sinds juni vorig jaar werd in Utrecht al 862,7 kilo afval geplogged en dat moet uiteraard nog veel meer worden. Opgeven voor de plog in Zuilen kan via linktr.ee/ploggingutrecht.