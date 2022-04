Utrecht Uittips: muziek, theater en natuurlijk Koningsdag

Nog geen plannen voor komend weekend? DUIC heeft de leukste evenementen van de komende dagen op een rijtje gezet.

Kleine Pijntjes (try-out)

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zaterdag 23 april

Prijs: 10 tot 19 euro

Je zou het niet zeggen, jong als hij zich voelt, maar Johan nadert de veertig. Toch kreunt hij steeds vaker als hij even gaat zitten en ook kan hij stiekem genieten van vloerverwarming. Hij blaakt van gezondheid, maar heeft soms onduidelijke kleine pijntjes. Met liedjes, verhalen en relativerende humor verzet hij zich tegen het onvermijdelijke verval. Zo wil hij ervoor zorgen dat je jouw eigen kleine pijntjes voor een avondje vergeet.

Utrecht Lokaal: Van pasvorm tot polygon

Waar: Centraal Museum

Wanneer: zaterdag 23 april t/m zondag 19 juni

Prijs: 0 tot 13,50 euro

De scheidslijn tussen de werkelijke en virtuele wereld vervaagt steeds verder. Het Utrechtse modecollectief PMS, bestaande uit Puck Martens, Merle Kroezen en Suzanne Mulder, zoekt de grenzen van die werelden. In de tentoonstelling Van Pasvorm tot Polygon nemen ze de modecollectie van het Centraal Museum als uitgangspunt. Zo werpen ze een nieuwe blik op bestaand mode-erfgoed. Welke mogelijkheden bieden digitale technieken om ambacht en kennis nieuw leven in te blazen? De tentoonstelling is opgedeeld in drie thema’s: de Werkplaats, het Archief en het Domein.

Disco 250 by Ben Liebrand

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 23 april

Prijs: 35,15 euro

Ben Liebrand is een van Europa’s belangrijke pioniers op het gebied van mixen en remixen sinds de late jaren 70. In zijn studio verzorgde hij de beroemde Grandmixen en remixen voor de grootste acts van de wereld, wat hen ook internationaal bekend maakte. Onder andere Tiësto, Martin Garrix en Armin van Buuren noemen Liebrand en zijn werk als inspiratiebron. Liebrand combineert deze avond naadloos en vloeiend talloze dance-hits. Minimaal 250 titels komen er langs, allemaal live gemixed en in de perfecte setting om jouw avond compleet te maken.

De Grote Oversteek

Waar: Gasthuis Leeuwenbergh

Wanneer: vrijdag 22 april

Prijs: 30 euro

Sopraan Johannette Zomer en pianist Mike Boddé brengen samen het programma De Grote Oversteek. Daarin maken ze een muzikale tocht van de middeleeuwen en barok, via folksongs naar het Amerika van Gershwin en Nina Simone. Ze worden begeleid door Marcel Booij (contrabas en accordeon) en Angelo van den Burg (percussie).

Continuum

Waar: Theater Kikker

Wanneer: vrijdag 22 april

Prijs: 7 tot 14 euro

Theatermaker en beeldend kunstenaar Benjamin Verdonck heeft de afgelopen jaren een reeks wonderlijke tafeltonelen en kijkkasten gemaakt. Continuum is de volgende in die serie: deze kijkkast opent de wereld van kleur, vorm en beweging op de klanken van de Belgisch jazzklarinettist, -saxofonist en improvisatiewonder Joachim Badenhorst. Continuum laat je zonder vaste partituur steeds nieuwe variaties en combinaties ontdekken.

Lakshmi

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 22 april

Prijs: 19,50 euro

Artiest, songwriter en theatermaker LAKSHMI debuteerde in 2017 met het naar haarzelf genoemde debuutalbum en een jaar later volgde het album Siren. Het grote publiek kent haar beter van haar deelname aan Wie is De Mol?, maar als maker staat ze vooral bekend als iemand die haar eigen wereld op een sterke manier visueel weet te vertalen. Ze maakt een verrassende combinatie van zachte luisterliedjes en elektronica, gecombineerd met gitaren en strijkers. Zelf noemt ze het ‘Pop Noir’.

Koningsdag

Waar: op verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: woensdag 27 april

Prijs: wisselend

Natuurlijk mag Koningsdag niet in deze uittips ontbreken. Na twee jaar coronastilte kunnen we weer los: op de vrijmarkt en op de verschillende feestjes in de stad. De keuze is reuze: van BEAT-RIX Festival op Janskerkhof tot dance en techhouse op het Domplein en Dutch Kings op het Vredenburgplein. En ook in de wijken is er genoeg te doen! Bekijk hier ons overzicht met feestjes tijdens Koningsnacht en -dag.