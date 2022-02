Utrecht Uittips: Pip Blom, Harrie Jekkers, Lente-uitjes en meer

Vanaf zaterdag is het voorjaarsvakantie in Midden-Nederland, voor iedereen op de basisschool is er deze week genoeg te doen! Maar niet getreurd, zoals altijd is er voor ieder wat wils. Ben je er aan toe om lekker hard te lachen? Dan kan je naar Harrie Jekkers of een van de vele show’s van het Utrecht International Comedy Festival.

Lente-uitjes

Waar: Stadsschouwburg en Podium Hoge Woerd

Wanneer: zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart

Prijs: 7,50 tot 19,50 euro

Vanaf 26 februari is het voorjaarsvakantie in Midden-Nederland. Speciaal voor de jonge inwoners van de gemeente zijn daarom Lente-uitjes georganiseerd; een scala aan theateractiviteiten voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Onder andere Nijntje de Musical, Lucky Luuk en Oma is een Avatar staan op het programma, maar ook nog veel meer!

Leren over Architectuur: De Bouwkeet

Waar: expositieruimte van De Vrijstaat

Wanneer: de hele schoolvakantie

Prijs: 8 euro

In het opvallende expositiegebouw van de Vrijstaat in Leidsche Rijn kunnen kinderen terecht om spelenderwijs te leren over architectuur. Tussen de kunst van beeldend kunstenaar Marjolein Witte kan er zelf geknutseld en gespeeld worden en zijn er opdrachten te voltooien. Normaal is het alleen op zondag open voor publiek, maar omdat het vakantietijd is kan je er de hele week naar toe.

Pip Blom

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 25 februari, 19.30 uur

Prijs: 15 euro

De garage-rockers van Pip Blom komen met hun tweede album naar De Helling. De band van zangeres Pip Blom begon toen zij in haar slaapkamer nummers maakte en die online zette. Ondertussen maakt de groep furore in het Verenigd Koninkrijk, waar de leden regelmatig op de podia staan. Die ervaringen zijn in het tweede album Welcome Break verwerkt, een zelfverzekerd album waarin de volwassenwording van de groep aan bod komt.

Harrie Jekkers – Achter de Duinen

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: vrijdag 25 maart 20.00 uur

Prijs: 22,50 tot 32,50 euro

De oer-Hagenees Harrie Jekkers, woonde (niet zo) stiekem jarenlang in Utrecht, waar hij bovendien kort voor de klas heeft gestaan. Lesgeven bleek niet echt een succes, waarna hij begon met het schrijven van liedjes. Hij werd zanger van Klein Orkest en toen deze groep uiteen ging, cabaretier. Na een lange pauze stond Jekkers in 2018 weer met cabaret op de planken, met nu als gevolg, een Nederlandse tournee: Achter de duinen.

Utrecht International Comedy Festival

Waar: meerdere locaties in de Binnenstad

Wanneer: 23 februari tot 5 maart

Prijs: < 21 euro (m.u.v. Big Binge of Comedy)

Elf dagen lang kun je brullen van het lachen bij het Utrecht International Comedy Festival. Met shows door de hele binnenstad, in zowel het Nederlands als Engels, worden op komische wijze allerlei onderwerpen aangesneden. Het was nagenoeg uitverkocht, maar door de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn er weer een heleboel kaarten vrijgekomen. Vrijdag en zaterdag 4 en 5 maart is de afsluiter de Big Binge of Comedy in TivoliVredenburg, waar vijf zalen opengaan en in totaal zestig comedians op de planken staan.

Filmclub: Flee

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: donderdag 24 februari 16.00 uur

Prijs: gratis tot 10 euro

Amin Nawabi vluchtte als minderjarige jongen van Afghanistan naar Denemarken. Ondertussen is hij 36, academicus en heeft hij plannen om te gaan trouwen. Voordat hij die stap kan nemen moet hij echter nog wat dingen uit zijn verleden loslaten. In de documentaire Flee brengt Nawabi in samenwerking met bevriende documentairemaker Johan Poher Rasmussen zijn verhaal. Bij zijn vlucht werd hem een regel meegegeven: vertel niemand dat je familie nog leeft, een credo dat hij 25 jaar heeft nageleefd, tot nu.

Lezing: ontdekkingen over de Romeinen

Waar: Museum Hoge Woerd

Wanneer: dinsdag 1 maart 19.30 uur

Prijs: 3,50 tot 5,50 euro

Hoe zag een romeins paardentuig eruit en wat heeft De Meern te maken met Pompeii? Er is in de omgeving van Utrecht heel veel archeologisch materiaal gevonden uit de Romeinse tijd. De vondsten die in 2019 werden gedaan in Leidsche Rijn worden op het moment onderzocht, wat tot veel nieuwe ontdekkingen leidt. Archeoloog van de gemeente Utrecht Erik Graafstal zet in Museum Hoge Woerd de belangrijkste ontdekkingen en het laatste nieuws voor je op een rijtje.

