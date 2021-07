Utrecht Uittips: Terrasconcert bij dB’s, Onderzoek de zon in Sonnenborgh en Kerken Luisteren 2021

Ervaar de geschiedenis van Utrecht met al je zintuigen, laat je meevoeren op de filmtour ‘van Damascus naar Domstad’ of neem plaats op het terras op Lepelenburg voor het benefietconcert van Veritas. Er is weer genoeg te doen deze week.

Utrecht Begint Hier

Waar: Het Utrechts Archief

Wanneer: doorlopend

Prijs: 2,50 euro

Waar kan de geschiedenis van Utrecht nou beter tot leven komen dan in Het Utrechts Archief? Precies, nergens. Het archief heeft een expositie opgetuigd waar bezoekers de Utrechtse geschiedenis niet alleen kunnen zien, maar ook kunnen horen, ruiken en beleven. Van de werfkelders en de Domtoren tot het grootste station van Nederland. In vier tentoonstellingszalen maak je kennis met de geschiedenis van de Domstad.

Kerken Luisteren 2021

Waar: Pieterskerk

Wanneer: woensdag 4 augustus van 13.15 tot 14.00 uur

Prijs: gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Deze zomer worden er in zes Utrechtse kerkgebouwen lunchconcerten georganiseerd. Van Spaanse gitaar in de Lutherse kerk, tot singer-songwriters in de St. Gertrudiskerk en de Jacobikerk; er is voor ieder wat wils. Een van de gratis concerten wordt woensdag gegeven door Noanna, in de Pieterskerk. Zingen is voor haar als ademen. Ze maakt eigen composities en haar stijl valt het best te omschrijven als Motown en folk, met zang en ukelele. Je aanmelden kan via kerkenkijken.nl.

Terrasconcert met Broeder Dieleman

Waar: dB’s

Wanneer: zondag 1 augustus, 15.30 tot 17.30 uur

Prijs: gratis

Nog niet alles kan, maar dB’s maakt er tot die tijd het beste van. Met de terrasconcerten bijvoorbeeld. Op 1 augustus is het de beurt aan de Zeeuwse liedjesschrijver Broeder Dieleman. Hij debuteerde in 2012 met zijn album Alles is IJdelheid, dat ook buiten Zeeland opviel. Inmiddels is hij vier albums en een hoop tournees verder en werkte hij onder meer samen met de Amerikaanse folkheld Bonnie ‘Prince’ Billie. Broeder Dielemans teksten zijn in Zeeuws dialect en verwijzen bijvoorbeeld naar bijbelse teksten of naar Zeeuwse landschappen, daar waar zijn wortels liggen en hij zijn hele leven al woont.

Filmtour: Van Damascus naar Domstad

Waar: De Filmtuin, Domplein 4

Wanneer: zaterdag 31 juli, 21.45 uur

Prijs: 15,95 euro, inclusief huisgemaakte Syrische filmsnack

Schrijver en dichter Randa Awad neemt bezoekers van deze avond mee op reis, van Damascus in Syrië, door het strenge Libanon, naar het Utrechtse Zuilen. Awads verhaal is gekoppeld aan het filmdrama Caphernaüm dat deze avond getoond wordt. Een meeslepend verhaal dat zich afspeelt in een Libanees vissersdorp. We zien tragiek en het brute en bittere bestaan in de straten van Beiroet, maar ook tederheid en liefdevolle momenten. Voor aanvang van de film is er muziek van Fairuz en tijdens het kijken van de film kan iedereen genieten van een huisgemaakte Syrische snack. En dat alles in een heuse filmtuin onder de Dom.

Onderzoek de zon met Kees de Jager

Waar: Sterrenwacht Sonnenborgh

Wanneer: deze zomer

Prijs: gratis, opgeven via [email protected]

Sonnenborgh eert prof. dr. Kees de Jager, een wereldberoemd astronoom die in mei dit jaar op 100-jarige leeftijd overleed. De Jager was de bedenker van het woord oerknal en pionier van het Nederlandse ruimteonderzoek. In de mini-tentoonstelling in Sonnenborgh vlieg je in vogelvlucht door het leven van Kees de Jager. Zo is er een tentoonstellingsfilm, Kees de Jager – Duik in het onbekende, en is er voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar een speurtocht met zonneproefjes.

Benefietconcert Veritas: groot terras in Park Lepelenburg

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: vrijdag 30 juli

Prijs: gratis, maar doel is zoveel mogelijk geld voor stichting Quina Care

Studentenvereniging C.S. Veritas heeft groen licht gekregen voor het jaarlijkse benefietconcert. Dit jaar wel in een wat andere vorm: Park Lepelenburg wordt omgetoverd tot een groot terras! Met een hapje, een drankje en natuurlijk een podium voor optredens van verschillende artiesten. Het wordt allemaal georganiseerd om geld op te halen voor stichting Quina Care, een stichting die zich inzet voor medische hulp in de rurale gebieden van het Amazonewoud. De stichting steunen kan door mee te doen aan de loterij, te doneren of gewoon door een drankje te bestellen.

Uitzending: Science Session – Dreigende Droogte

Waar: via een livestream van TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 3 augustus, 20.30 uur

Prijs: gratis

TivoliVredenburg blikt de komende tijd terug op de hoogtepunten uit het online programma van het afgelopen jaar. Ook de livesessie met hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht komt aan bod. Hij vertelt over waarom we slecht zijn voorbereid op lange periodes van droogte en dat dat zorgelijk is. Volgens Wanders dreigt een natuurramp en hoe moeten we die toenemende droogte te lijf gaan? Allemaal thema’s die in de sessie worden besproken.