Utrecht viert twee jaar na dato in september tóch nog dat de singel weer rond is

Het weer volledig rond zijn van de Utrechtse singel wordt twee jaar na dato alsnog gevierd. In het weekend van 10 en 11 september is daarom een weekend vol activiteiten gepland onder de naam ‘Rondje Singel’. Het feest stond eigenlijk in 2020 al op het programma, maar de coronamaatregelen maakten een groot feest onmogelijk.

De festiviteiten beginnen op zaterdag 10 september met optredens van jong Utrechts talent op diverse plekken aan de singel. De dag valt samen met de Nationale Open Monumentendag, waardoor veel monumentale gebouwen door de hele stad, waarvan er een aantal aan de singel staan, hun deuren openen voor publiek.

Zondag 11 september gaat het feest verder. Op verschillende plekken aan de singel worden culturele activiteiten georganiseerd, zoals theater en dans in de Stadsschouwburg en op het Lucasbolwerk, beeldende kunst in de voormalige gevangenis Wolvenplein en stand-up comedy bij Sonnenborgh. Ook worden er wandelingen met gidsen aangeboden en zijn er optredens op het water.

Stationsgebied

In het stationsgebied worden op de zondag ‘clubs’ ingericht. Op de 22e verdieping van Central Park kan in de ochtend yoga worden gedaan, waarna het openblijft om van het uitzicht over de stad te genieten. Wie durft kan abseilen vanaf het gebouw van Creative Valley, waar binnen een jazzclub ingericht wordt. In het Inntel Hotel wordt een speurtocht naar de Utrechtse Jochies en Wijffies georganiseerd en een paar gelukkigen mogen mee de hoogte in, voor een wandeling op het bollendak.

Het weekend wordt zondagavond afgesloten met een concert op een podium aan de singel naast TivoliVredenburg. Het rebelse klassieke muziek collectief Pynarello en de swingende brassband Gallowstreet verzorgen het openlucht optreden. Het uitgebreide programma van Rondje Singel wordt later bekend gemaakt.