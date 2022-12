Utrecht volgens Azotod-voorzitter Wil Verhoeven: ‘Als de tent vol zit, geniet ik daar met volle teugen van’

In de rubriek Utrecht volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

Poppodium Azotod in De Meern kreeg half december van de gemeente Utrecht te horen dat het geen subsidie krijgt. Azotod bestaat 45 jaar en ontstond uit het samensmelten van de culturele jeugdcentra De Kruk en De Tobbe. De gemeente en Azotod zaten al vaker niet op één lijn. Ook nu is dat het geval. In een kritisch rapport van de gemeente staat onder andere dat, hoewel de motivatie en betrokkenheid van het bestuur en vrijwilligers zeer groot is, ‘de organisatie wankel en niet genoeg geprofessionaliseerd is’. De gemeente snapt dat dit ‘een teleurstellende uitkomst is’. We vroegen Wil wat hij van het besluit vindt en wat het beste optreden was dat hij ooit in Utrecht gezien heeft.

Wat vind je van het besluit van de gemeente om Azotod geen subsidie te geven?

“In de kern van de zaak denk ik dat ze ons eigenlijk onze vrijwilligheid verwijten. We zijn een organisatie zonder beroepskrachten en moeten met elkaar de kar trekken. Waarom men ons dat verwijt, snap ik niet. We worden negatief gepositioneerd en zelfs belangenverstrengeling wordt genoemd. Azotod blijft bestaan, omdat we dat leuk vinden. Professionalisering is iets waarvoor je een subsidieaanvraag doet. Als we beroepskrachten hadden, was er veel minder vermenging. Dan zouden we een ander type organisatie zijn. Volgens mij worden er dingen door elkaar gehaald. Als we kunnen professionaliseren gaan we dat doen, maar dan zijn we weer bij het rapport. Het is een ‘de kip en het ei’-probleemsituatie. Als we geen geld hebben, kunnen we geen mensen aannemen en doen we het dus zelf. Als een vrijwilligersorganisatie geen bevlogenheid meer kan uitstralen, waar moet het dan vandaan komen?”

Hoe gaan jullie het nu aanpakken, zonder die subsidie?

“We gaan door zoals het is, daar zullen wij vrede mee moeten hebben. Dit kwartaal hadden we 3.500 bezoekers, in totaal hadden we afgelopen jaar ruim 10.000 bezoekers. Daar doen we het voor. We laten dingen gebeuren waar iedereen plezier van heeft, ook de vrijwilligers. Die mogen gratis komen. Alleen zullen we wel meer dicht zijn, bijvoorbeeld overdag, in verband met de stookkosten. We zullen alleen open zijn voor activiteiten die voor ons een bijdrage leveren aan de vaste kosten. Niet iedereen kan meer zomaar binnen komen lopen of activiteiten organiseren zonder dat daar een redelijke bijdrage tegenover staat, helaas.”

Hoelang en waarom ben je voorzitter?

“Ik ben nu zeventien jaar voorzitter. Ik was bezoeker, vrijwilliger en toen werd ik voorzitter. Het lijkt me mooi om in ieder geval het 50-jarig jubileum te halen. Er zijn niet veel podia meer die kunnen zeggen dat ze zo lang bestaan. Ik hou van muziek, van uitgaan en ik hou van mijn woonomgeving. Als de tent vol zit, geniet ik daar met volle teugen van.”

Tekst gaat verder onder de foto

Wat staat er de komende tijd op de planning bij Azotod?

“Laatst hadden we het ‘Groenedijk’ housefeest. 450 gasten gingen helemaal uit hun dak. Dat gaan we nog vaker doen, evenals het succesvolle 80’-90’s-00’s jongerenfeest. Ook hadden we een sfeer tijdens de geslaagde Grote Prijs van Leidsche Rijn. Op 23 december de kerst sing along van de Utrechtse Willie en de Billies voor zo’n 250 man. Begin januari is er een jongerenfeest van Project DURF!, ook met lokale dj’s en georganiseerd door jongeren die stage lopen in Leidsche Rijn.”

Wat zou je graag nog voor evenement willen in Azotod?

“Ik zou het leuk vinden als wij een topartiest als Miss Melera weer eens konden boeken als dj. Zij is hier jaren geleden begonnen en geboren en getogen in De Meern. En ik wil weer een beetje middelgrote bands kunnen plaatsen. Er passen hier 600 mensen. Dat zouden we best graag willen: die cultuur weer langzaam opbouwen. Alleen dat kunnen we ons nu niet permitteren.”

Waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Bij Café van Wegen in Wijk C. Dat vind ik leuk om zijn authenticiteit. Maar ook bij Café Fokus in de Koekoekstraat. Dat is echt een buurtcafé. En bij Café Willem Slok.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Een jaar of vijf geleden gingen we met een groep vrienden, allemaal waterpoloërs, waterfietsen. Drie daarvan zijn toen half gezonken in de Oudegracht. De Oudegracht vind ik een geweldige plek. Het was in de zomer, dus we konden ons een nat pak enigszins permitteren. Maar ook de afgelopen editie van de Utrecht Canal Pride is een mooie herinnering. Die blonk uit in zijn vrolijkheid. Dat is een verrijking van onze stad.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“R.E.M. in Tivoli op de Oudegracht. Het was een heerlijke kleine zaal voor een wereldband. Dat zo’n band toen nog een keer in zo’n kleine setting speelde, was helemaal super.”

Utrecht is…

“…de meest compacte grote stad van Nederland waar ik zielsveel van hou, omdat het sfeer, historie en toekomst heeft.”