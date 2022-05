Utrecht volgens Paul Kleine van kartspel House of Karts: ‘Niemand heeft het nog op deze manier gedaan’

Ondernemer Paul Kleine richtte zo’n twee jaar geleden samen met Joëlle van der Pol het interactieve kartspel House of Karts op in Transwijk. Het is de eerste kartbaan in Nederland waar bezoekers kunnen racen en gamen tegelijk. In de elektrische karts, die speciaal zijn ontworpen voor dit concept, kun je driften in de bochten, geef je gas en rem je met je stuur. Op het stuur zit ook een lcd-scherm dat lijkt op een game-console. Daarmee kun je je tegenstander met bepaalde acties afremmen door op het circuit items ‘op te rapen’. Paul en Joëlle deden mee aan Dragons’ Den, het televisieprogramma waar startups hun bedrijf kunnen pitchen om een investering te bemachtigen. We vroegen Paul of hij had verwacht dat het zo goed zou gaan en wat zijn mooiste herinnering is aan Utrecht.

Hoe was het om mee te doen aan Dragons’ Den?

“Dat was een leuke beleving. Het was ook wel gek. Ik keek het programma vroeger altijd al. En dan sta je daar zelf ineens. Ik merkte dat als je met de opnames bezig bent, je helemaal niet meer denkt aan ‘het binnenhalen’. Je bent bezig met jouw verhaal zo goed mogelijk te vertellen. We geloven in ons product en hebben aardig wat opstartuitdagingen gehad. Het was een ambitieus project de afgelopen twee jaar om from scratch een nieuwe kart te ontwikkelen. En uiteindelijk kunnen we ermee rijden. Dat is heel gaaf.”

Hadden jullie verwacht dat het zo goed zou gaan?

“Het ging wel volgens verwachting. We hadden ons goed voorbereid. Tijdens het programma waren een paar investeerders kritisch, maar dat hoort erbij. We stonden er in totaal zo’n vijftig minuten om vragen te beantwoorden, waarvan er ongeveer tien worden uitgezonden. Het geeft een leuk beeld. Uiteindelijk gingen we de deur uit met een deal met Shawn Harris: één miljoen euro tegen dertig procent van de aandelen. Zij was ook degene in wie we het meeste vertrouwen in hadden.”

Wat gaan jullie doen met de investering?

“Nu zijn we bezig om een ‘kart 2.0’, zoals wij die noemen, te ontwikkelen. We hopen die over een paar maanden op de baan in Utrecht te gebruiken. Daar zitten nog net wat meer features en andere dingen in. We weten nu beter wat wel en niet werkt. Zo wordt onder meer het stuur een stuk beter met meer interactie. Het is pionieren: niemand heeft het nog echt op deze manier gedaan. Er zijn vergelijkbare concepten, maar die zijn toch weer anders. Je moet het wiel een beetje opnieuw uitvinden. Dat gaat met vallen en opstaan. Met dit bedrag kunnen we een enorme sprong maken en House of Karts nog leuker maken.”

Staan er nog meer dingen op jullie lijstje?

“We willen ook een app maken waarmee je de baan in Utrecht op je telefoon kan spelen, zodat je een score neer kan zetten en die je later in real life op de baan kunt verbeteren. Of andersom. Verder willen we aan het eind van 2026 graag dertig vestigingen in binnen- en buitenland openen. We denken ook wel eens: doe maar even normaal en ga eerst gewoon even draaien. Alleen dat gaat bij ons nooit gebeuren, denk ik. Met het team willen we leuke dingen maken voor de mensen die bij ons komen. Ons team zet zich bijna dag en nacht in om de organisatie te laten groeien tot waar die nu is. Zonder hen zijn we nergens.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Bij Key West Beachhouse aan de Haarrijnse Plas. Utrecht is redelijk vol en druk, maar ik vind het ook lekker om rustig aan het water te zitten en een drankje te doen met vrienden. Even geen chaos en drukte.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Iets dat me altijd bij zal blijven, is dat ik twee jaar in het asielzoekerscentrum in Overvecht heb gewoond. Het was een speciaal project en een gave tijd. Met het project werd gekeken of de inburgering van asielzoekers zo zou verbeteren. Daar hebben we heel veel leuke en mooie momenten beleefd. Bijvoorbeeld met elkaar zingen bij Café Ome Willem of kajakken in België. Dat was heel vet.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Utrecht is een stad die staat voor verbinding, maar tegelijkertijd mag dat nog wel meer gebeuren. Het wordt steeds meer een stad voor de rijkere Utrechter. Ik ben opgegroeid in Overvecht. Die wijk staat niet bekende als de beste, maar zo heb ik dat niet ervaren. Het is vooral een mooie plek waar je opgroeit tussen verschillende culturen.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Dat is Suster Bertken. Zij heeft 57 jaar vrijwillig opgesloten gezeten in de Utrechtse Buurkerk. Wij hebben vorig jaar een online escaperoom over haar gemaakt. Wat mij aan haar inspireert, is dat je aardig wat toewijding moet hebben en je moet vastbijten om zo lang ergens te zitten. Dat past wel bij mij en bij ons bedrijf: ergens vol voor gaan, niet achterom kijken en volhouden.”

Utrecht is…

“…mijn hometown waar heel veel mooie herinneringen liggen.”