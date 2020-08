Utrechters in, op en bij het water: wat heeft de stad allemaal te bieden?

Veel Utrechters zoeken tijdens een mooie zomerdag het water op. Wij zetten op een rij wat er allemaal te doen is in, op en bij het water in de stad.

Een bekend beeld voor Utrechters tijdens de zomer: de kades langs de singels liggen vol met boten van vakantiegangers die eropuit gaan in eigen land. Op de grachten groepjes peddelende mensen in kano’s, op SUP boards, in een rubberbootje dat nog net niet zinkt of juist in een professionele roeiboot. Dan zijn er nog de dagjesmensen die zich langzaam voortbewegen met een waterfiets of voor het gemak een tochtje maken in een van de rondvaartboten. En niet te vergeten de vriendengroepen of collega’s die vaak al borrelend in een (gehuurde) sloep een rondje maken door de stad.

Niet alleen wordt er veel gevaren op de Utrechtse wateren, ze zijn ook populair om bij te recreëren. Uit de meest recente Inwonersenquête (2018) van de gemeente blijkt bijvoorbeeld dat varen/vissen/zwemmen op de derde plek van favoriete activiteiten staan. Verder brengen Utrechters rondom de stad het liefst hun tijd door bij onder meer Amelisweerd en Rhijnauwen (38%), de Maarsseeveense plassen (33%), Haarrijnseplas (17%) en de oevers langs de Vecht (13%). Allemaal plekken waar veel water te vinden is. Samen met het Máximapark vormen ze de top vijf van favoriete recreatiegebieden om de stad.

Onontdekt moois

Utrecht kreeg dit jaar als laatste regio officieel zomervakantie, maar de afgelopen tijd hebben we al een paar keer kunnen genieten van tropische temperaturen. Voor wie dit jaar tijdens de vakantie in eigen land blijft, zijn er een aantal initiatieven gestart. Zo begon Utrecht Marketing de campagne Vakantie in ons stadsie. “In een tijd dat minder mensen naar het buitenland gaan of misschien zelfs wel thuisblijven, willen we Utrechters stimuleren in de eigen omgeving op pad te gaan”, zei Utrecht Marketing eerder.

“In het centrum en daarbuiten waar nog veel onontdekt en moois te vinden is. Zo word je echt verrast in eigen stad en zorgen we samen voor een beetje spreiding.” Ook die campagne besteedt aandacht aan het water in de stad. Zo is er op de site een overzicht te vinden met tips voor ‘de fijnste chillplekken aan het water’. Boven aan het lijstje staat bijvoorbeeld de Weerdsluis bij de Bemuurde Weerd. Op de trappen bij de Weerdsluis of op een van de steigers kan je genieten van een lange zomeravond. Vervelen hoef je je niet door alle bootjes die voorbij komen varen. Verder word het Wilhelminapark genoemd, net zoals de Oosterkade.

Getest water

Tijdens de zomer kan er natuurlijk worden gezwommen in de vier Utrechtse zwembaden, maar daar wordt vanwege de coronamaatregelen gewerkt met reserveringen en tijdsblokken. Utrecht kent daarnaast genoeg andere zwemplekken om een duik te nemen. Op zwemwater.nl, een website van de overheid, staan goedgekeurde buitenzwemplekken aangegeven. Hier wordt de kwaliteit van het zwemwater ook regelmatig getest.

Bij de Munt zijn op sommige dagen honderden zwemmers te vinden, hoewel het eigenlijk geen officieel zwemwater is. Een andere favoriet van veel Utrechters is de Kromme Rijn bij Amelisweerd en Rhijnauwen. Er zijn een paar officiële zwemwaterlocaties in en om Utrecht heen. Down Under is er daar een van. Dit kindvriendelijke strandbad ligt net over de gemeentegrens. Je kunt er niet alleen zwemmen, maar ook waterskiën en wakeboarden. Als de temperatuur boven de 22 graden is en de groene vlag uithangt, is het strand officieel geopend. Op andere dagen hoef je geen entree te betalen, maar dan is er ook geen toezicht.

Sinds kort heeft Utrecht er ook een nieuw stadsstrand bij. In het zand tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal kunnen Utrechters vanaf eind juni terecht bij DEMKA Kade. Bij de locatie aan de Sophialaan vlakbij de Demkabrug is het strand aangelegd. “Aan de rand van Utrecht vind je alle ruimte om met de voeten in het zand maximaal te genieten van elke zomeravond, je smaakpapillen te prikkelen, een potje Jeu de Boules te spelen met vrienden of gewoon even voor je uit te staren”, is te lezen op de site van DEMKA Kade.

Meer water

Utrechters doen hun best om op het water zo optimaal mogelijk van de stad te genieten. Ook De Kleine Boten Club Utrecht hielp een handje. De club voor Utrechtse botenbezitters maakte een lijst en plattegrond van horecazaken in de stad die per boot te bereiken zijn. Ook de aanleg- en laadmogelijkheden staan erop, hoeveel plek er is voor boten en of er een terras aan het water is. De restaurants en cafés aan de Oudegracht aan de Werf zijn natuurlijk het bekendst, maar daar mogen bootjes niet stoppen en aanleggen om even wat te drinken of te eten.

Maar er zijn veel andere plekken waar dat wel is toegestaan. Onder meer zaken aan de Vaartsche Rijn, het Merwedekanaal, de Veilinghaven en de singels worden genoemd, zoals Camping Ganspoort, Orloff, Op Zuid, Taplokaal Gist en Broei. Over ongeveer anderhalve maand kan er ook eindelijk weer écht een rondje worden gevaren over de Utrechtse singel. Met de boot kunnen mensen vanaf TivoliVredenburg, onder Hoog Catharijne door richting Ledig Erf varen. Utrecht was eeuwenlang helemaal omringd door een verdedigingsgracht. In de jaren 70 werd een deel ervan gedempt. Maar vanaf 12 september hebben we weer een beetje meer water om van te genieten. Dan is de singel in ere hersteld.