Utrechters kunnen bankje ‘openen’ op BuurtBankjesDag: ‘Kom gezellig een bakkie doen’

De Buurtcamping organiseert op zondag 12 september De Grote BuurtBankjesDag. De organisatie nodigt iedereen uit om op zondag 12 september een bankje voor de deur te zetten en vrijblijvend iets te organiseren voor de buurt. Meedoen is gratis: deelnemers kunnen hun bankjes ‘openen’ via de site.

“Met de vakantie op zijn einde en de zomer bijna achter de rug is het hoog tijd voor wat gezelligheid op de stoep”, schrijft De Buurtcamping. “Want met een bankje op de stoep heb je meer en beter contact met je buren.”

Normaal gesproken helpt De Buurtcamping buurtbewoners bij het organiseren van een camping in de stad, maar dit jaar konden de campings in de stad niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De teams voor de zeven Buurtcampings stonden in de startblokken, maar kregen van de gemeente te horen dat er geen vergunning voor het evenement wordt afgegeven.

Een bakkie doen

Daarom komt de organisatie met een nieuw initiatief voor laagdrempelige ontmoetingen. Via de site van De Grote BuurtBankjesDag kunnen deelnemers dus hun bankje aanmelden. Ook kan je daar zien waar in de stad er een BuurtBankje staat. Tot nu toe zijn er in Utrecht drie bankjes aangemeld.

Eén daarvan staat bij het huis van Renee in Lombok. “Een bankje op het Bankaplein, waar je gezellig een bakkie kan doen en wat lekkers klaar staat, maar waar je ook een spelletje kan spelen, een mooi verhaal kan komen vertellen, you name it!” Ook in Transwijk is er al eentje aangemeld, door Mikkie: “He buur, kom je op ons bankje lekker blèren? Ondanks alle corona misère”.