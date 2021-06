Utrechters kunnen idee insturen en eigen evenement winnen in de Jaarbeurs

De Jaarbeurs roept Utrechters op om met ideeën te komen voor een eigen evenement. Het beste plan zal aan het einde van de zomer ook daadwerkelijk plaatsvinden. Samen met RTV Utrecht organiseert de Jaarbeurs de actie onder de noemer ‘Win de Jaarbeurs voor 1 dag’.

“Nu de wereld eindelijk weer opengaat, willen we de Utrechters laten dromen over het ultieme evenement waarmee we dat kunnen vieren”, zegt Peter van der Veer, commercieel directeur van de Jaarbeurs. “Wij stellen hiervoor een gehele hal of de grote zaal van het Beatrix Theater beschikbaar, dus in principe is bijna álles mogelijk. Het moet vooral feestelijk zijn en toegankelijk voor alle Utrechters.”

Als voorbeelden worden onder meer concerten, festivals of rommelmarkten genoemd. Een Utrechtse jury selecteert uiteindelijk een aantal ideeën. Vervolgens kan er door het publiek worden gestemd. Het idee met de meeste stemmen krijgt voor een dag toegang tot een hal of zaal van de Jaarbeurs.

Geen winstoogmerk

Het is aan de deelnemers zelf om de verdere invulling en aankleding van het evenement te regelen. “Uiteraard staan eventexperts van de Jaarbeurs wel voor je klaar om je te adviseren over de organisatie.” Verder houdt de jury er bij het beoordelen van de inzendingen rekening mee dat het een evenement zonder winstoogmerk is.

Alle plannen moeten voor 17 juli binnen zijn. Vanaf 23 juli kan er worden gestemd door het publiek. Op 6 augustus wordt de winnaar bekendgemaakt. Eind augustus zal het evenement plaatsvinden.