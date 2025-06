De Utrechtse band Het Goede Doel Revival maakt met een aantal oud-bandleden, waaronder Henk Westbroek, een terugkeer in de Grote Zaal van TivoliVredenburg op vrijdag 6 februari 2026. Een bijzonder optreden, want ongeveer veertig jaar eerder stond de originele band Het Goede Doel voor het laatst op dit podium. Mede-oprichter Henk Temming ontbreekt.

Het Goede Doel, bekend van nummers als België, Nooduitgang en Vriendschap, werd in de jaren tachtig opgericht door Henk Westbroek en Henk Temming. De band stopte in 1991, met een korte terugkeer in 2001, en maakte een herstart in 2007. In 2015 stopte de band opnieuw.

Revivalband

Maar sinds dit jaar is de Utrechtse band weer op het podium te vinden met een deel van de oude bandleden. Drummer Toni Peroni en toetsenist René Meister besloten de band nieuw leven in te blazen onder de naam Het Goede Doel Revival. Peroni vertelde aan de NOS dat het idee ontstond toen hij een Utrechtse band nummers van Het Goede Doel zag spelen. Zijn zoon wees hem erop dat hij dat zelf ook nog zou kunnen. Peroni belde Meister, en het nieuwe initiatief was geboren.

Zanger Henk Westbroek sluit sindsdien af en toe aan. Tegen RTV Utrecht zei hij dat hij de afgelopen tijd al enkele keren “voor de gein” meespeelde. Zanger Henk Temming ontbreekt tijdens het concert. Westbroek vertelde aan de NOS dat dat te maken heeft met oude ruzies.

‘Het muziekcentrum’

Liefhebbers van de band kunnen zich in Utrecht opmaken voor een avond vol klassiekers uit de Nederlandse popgeschiedenis in ‘het muziekcentrum’, zoals de bandleden TivoliVredenburg volgens de organisatie nog steeds noemen.

Kaarten voor het optreden zijn verkrijgbaar via www.tivolivredenburg.nl.