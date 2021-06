Utrechtse clubs openen de deuren: vrijdag op zaterdagnacht eerste feest bij Club BASIS

Na 15 maanden gesloten te zijn geweest kunnen de Utrechtse clubs en podia aankomend weekend weer volop open. Met toegangstest, maar zonder anderhalvemeter kan er weer volop gedanst worden. Club BASIS gooit de deuren vrijdag op zaterdagnacht om 00.01 uur open voor honderden bezoekers.

De nieuwe coronaversoepelingen gaan op 26 juni in. Vanaf zaterdag mogen clubs, discotheken en podia de deuren weer wagenwijd openen. De anderhalvemeter mag zelfs losgelaten worden, als bezoekers een negatieve coronatest kunnen laten zien.

Club BASIS



Club BASIS aan de Oudegracht trapt dit weekend meteen goed af. Het eerste feest staat gepland om 00.01 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag met dj’s Luuk van Dijk, Wouter S en Danny Brouwer. Zaterdag op zondag staat er zelfs een 15 uur durende rave op het programma met namen als Remco Beekwilder, Tim Tama, Cynthia Spiering, Grace Dahl Dissolver (live), DIØN en Dave Mech (live). De kaartverkoop van deze eerste avonden start vanavond.

Eigenaar Joost Holthuizen: “Het was heel veel geregel, maar we hebben er erg veel zin in. We kunnen niet wachten om weer bezoekers te ontvangen.” Voorlopig zullen er dus wel nog wel toegangstesten nodig zijn. “Ja we hopen dat dat niet te lang gaat duren. Het haalt natuurlijk wel de spontaniteit ervan af.” Holthuizen denkt wel dat er de eerste weken genoeg animo is, na 15 maanden sluiting.

Het was nog wel even puzzelen om het programma voor de komende tijd rond te krijgen. “We waren gelukkig vroeg begonnen met onze programmaring. De komende tijd zullen er iets meer Nederlandse acts te zien zijn, in het najaar hopen we natuurlijk ook weer internationale namen te kunnen boeken.”

Andere podia en clubs

In Club Poema zijn zaterdagavond vanaf 23.00 uur bezoekers welkom voor clubavond Karakter. Eigenaar van Poema, Rob: “Het voelt bijna onwerkelijk aan dat we weer mogen, maar het gaat de goede kant op. Wellicht dat we over een paar weken ook van de verplichte testen af zijn.”

Ook Club Maggy aan de Oudegracht aan de Werf trapt zaterdag af. Met het feest Back Together || The Grand Opening. Op Facebook schrijft de zaak: “Het allereerste feestje na deze bizarre rollercoaster komt eraan! We mogen eindelijk weer dansen, zonder anderhalvemeter met een negatieve coronatest. Tijd om weer te flirten, socializen en feesten in de lekkerste tent van de stad.”

TivoliVredenburg heeft aankomend weekend ook al programmering staan. Het muziekpaleis moet nog bedenken of er dit weekend extra concerten of feesten gaan plaatsvinden en welke coronaregels gehanteerd gaan worden. Podium De Helling blijft voorlopig gesloten, omdat ze druk bezig zijn met een verbouwing. Ekko is nog aan het onderzoeken wat er mogelijk is.