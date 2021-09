Utrechtse clubs, poppodia en discotheken gaan weer open

De coronaregels gaan zaterdag flink veranderen. Zo hoeven we geen anderhalve meter afstand meer te houden en mogen clubs, poppodia en discotheken de deuren weer opengooien. Er zijn nog wel enkele beperkingen, de coronapas wordt ingevoerd en de horeca moet om 00.00 uur weer sluiten. Toch valt er genoeg te dansen, maar de tickets gaan erg hard en veel locaties zijn al uitverkocht.

Club Poema gooit zaterdagavond om 20.00 uur de deuren open voor het feestje Karakter. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, maar de website meldt dat het nog om enkele tientallen tickets gaat.

In Club Maggy wordt een Bubbels & Cocktails The Afterdinner Party georganiseerd, starttijd is ook 20.00 uur. Er zijn nog tickets beschikbaar.

Ekko is ruim 1,5 jaar dicht geweest en gaat zondag voor het eerst weer open. Er zijn nog kaarten voor optredens van indiepopband Amber Arcades en de zomerse popklanken van Figgie XXL. DJ St Paul is ook aanwezig en zal doordraaien tot middernacht.

TivoliVredenburg en Club Basis gaan zaterdag ook open, maar daar zijn de feestjes al uitverkocht. TivoliVredenburg trapt af met Pop-O-matic, de dansavond die al 23 jaar bestaat. Alle voorverkooptickets voor Club Basis zijn ook al verkocht, daar kunnen de gasten weer de nodige techno verwachten.

Alle locaties sluiten om 00.00 uur.