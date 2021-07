Utrechtse organisator van onder meer De Leuke en Smeerboel sluit zich aan bij kort geding tegen overheid

De Utrechtse festivalorganisator Elevation Events sluit zich aan bij het kort geding dat ID&T tegen de overheid heeft aangespannen. Het kort geding draait om de coronamaatregelen die vrijdag werden aangekondigd.

Elevation Events organiseert in Utrecht onder meer de festivals De Leuke, Soenda en Smeerboel. De Leuke in de Voorveldse Polder stond voor komend weekend op de kalender, maar is vanwege de nieuwe maatregelen noodgedwongen verplaatst naar volgend jaar. Het Utrechtse bedrijf is een van de dertig partijen die zich hebben aangesloten bij het kort geding.

De partijen pleiten ervoor om evenementen die aan de Fieldlabvoorwaarden voldoen door te laten gaan. “Deze voorwaarden voor het organiseren van een veilig evenement, zonder 1,5 meter afstand, zijn opgesteld aan de hand van gedegen onderzoek en de uitvoerige experimenten die Fieldlab Evenementen eerder dit jaar hebben uitgevoerd en zijn tevens onderschreven door het kabinet,” aldus ID&T, dat onder meer de bekende festivals Mysteryland, Sensation en Milkshake organiseert.

Blij met steun

Ritty van Straalen, CEO van ID&T, is blij met de partijen die zich bij hen aansluiten. “We zijn de afgelopen dagen overweldigd door steunbetuiging vanuit onze bezoekers, artiesten en partners. Dat zoveel partijen uit de markt zich bij ons aansluiten geeft goed weer wat de impact is op de hele publieksevenementen branche.”

De rechtbank in Den Haag buigt zich vrijdagochtend over de zaak.