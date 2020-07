Vakantie in Utrecht? Deze initiatieven geven een overzicht van verschillende activiteiten

Voor de mensen die dit jaar vakantie in eigen land vieren zijn er in Utrecht een aantal initiatieven gestart. Zo is Utrecht Marketing de campagne Vakantie in ons stadsie begonnen en is sinds vandaag het Leidsche Rijn Vakantie Doe Boek te koop.

Utrecht Marketing zegt met de campagne inwoners aan te moedigen om in eigen stad op ontdekkingstocht te gaan. ‘’In een tijd dat minder mensen naar het buitenland gaan of misschien zelfs wel thuisblijven, willen we Utrechters stimuleren in de eigen omgeving op pad te gaan. In het centrum en daarbuiten waar nog veel onontdekt en moois te vinden is. Zo word je echt verrast in eigen stad en zorgen we samen voor een beetje spreiding’, zegt Mandy Vermeer van Utrecht Marketing.

De campagne wordt ook zichtbaar in het Utrechtse straatbeeld. Zo zijn kinderen opgeroepen een tekening te maken van hun droomvakantie in Utrecht. Deze tekeningen worden de aankomende periode opgehangen in het centrum van de stad. Daarnaast komen er ook gekleurde banieren. Bekijk hier de speciaal gelanceerde website van Vakantie in ons stadsie.

Leidsche Rijn

Het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn heeft sinds vandaag een eigen vakantieboek. In dit boek zijn ook allerlei activiteiten te vinden zoals fietsroutes, maar ook een fotowedstrijd en spelletjes.

“Leidsche Rijn bruist deze zomer. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je verrassen door de vele activiteiten”, is te lezen op de website van het Leidsche Rijn Vakantie Doe Boek.