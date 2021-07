Van Las Vegas naar Utrecht; illusionist Hans Klok strijkt neer in Griftpark

Voordat donderdag de show van Hans Klok in Utrecht van start gaat, was er woensdag nog een repetitie waarin de illusionist al een tipje van de sluier oplichtte. Hij ging in een ronde kooi staan waar tegelijkertijd een motorfiets doorheen raasde.

Hans Klok is waarschijnlijk de meeste beroemde illusionist van Nederland. Zo heeft hij op podia in Las Vegas gestaan met onder meer Pamela Anderson aan zijn zijde. Nu is zijn nieuwste show, Hans Klok & Friends, neergestreken in het Utrechtse Griftpark.

Woensdag was de repetitie in de theatertent. Op het podium stond een grote ronde kooi, waarin Klok in het midden ging staan. Vervolgens kwam er een motorfiets de kooi inrijden die vaart maakte en op die manier rondjes om de illusionist heenreed. Tijdens de officiële show zijn dit vijf motoren. “We mogen geen wilde dieren meer gebruiken op het podium, maar dit is minstens net zo spectaculair.”

Spektakel

Naast deze act staat er tijdens de officiële show meer op het programma, waaronder acrobatiek en comedy. De organisatie zegt dat Hans Klok voor negentig minuten spektakel zorgt. Ook komen er buiten de theatertent foodtrucks.

Na Utrecht bezoekt Hans Klok & Friends ook Zaandam, Apeldoorn, Zwolle, Maastricht, Den Bosch en Rotterdam.