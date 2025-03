Voor minder dan 10 euro dineren in de bieb in Vleuterweide: ‘Mensen in de wijk leren kennen’

In Vleuterweide staat op 4 april een pop-up diner van sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte op het programma. Iedereen mag aanschuiven om buurtgenoten te ontmoeten. Het driegangendiner kost 8 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar 4 euro en wie een U-pas heeft, betaalt 6 euro.

Resto VanHarte wil zorgen voor nieuwe ontmoetingen en tegelijkertijd eenzaamheid tegengaan. Het concept van het restaurant bestaat inmiddels al twintig jaar en zijn er locaties verspreid door het land.

DUIC sprak de manager in Utrecht, Jolande Panis, eerder al eens uitgebreid. Zij maakt samen met haar team van vrijwilligers een paar keer per week betaalbare driegangendiners op drie vaste locaties: in Kanaleneiland, Leidsche Rijn en in Rotsoord. Zo nu en dan organiseert Resto VanHarte ook avond op andere locaties. Dit keer is dat in Bibliotheek Vleuterweide.

“Eten kan een hele fijne en ontspannen manier zijn om elkaar ontmoeten”, vertelde Jolanda destijds. “Die gastvrijheid en warmte die je dan ziet moet je ook in het eten stoppen en in de omgeving die je creëert.”

Buurtbewoners op het podium

Bij ieder diner is er ook iets extra’s: een praatje, een optreden of bijvoorbeeld een quiz. Op 4 april worden buurtbewoners uitgenodigd om iets voor te dragen of op te treden.

Vlak voor de verbouwing van de bibliotheek in Vleuterweide was er ook al een diner, net als vlak erna. Zowel de bieb als Resto VanHarte vonden dat geslaagd en besloten om het vaker te doen.

Een van de gasten vond het de vorige keer een bijzondere plek om te eten. “Ik had een hele gezellige avond, ik zat met zulke leuke mensen aan tafel. En het is fijn dat er hier zoiets wordt georganiseerd, dat je meer mensen in de wijk kunt leren kennen.”