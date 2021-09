Wereldberoemd Thunderdome komt in december terug naar de Jaarbeurs in Utrecht

Het wereldberoemde Thunderdome keert dit jaar nog terug naar Utrecht. Op 11 december kunnen tienduizenden liefhebbers van hardcore terecht in de hallen van de Jaarbeurs. Als de coronamaatregelen het toelaten zal het een van de grootste feesten in Utrecht in 2021 zijn.

Het feest dat 29 jaar geleden voor het eerst georganiseerd werd in de Jaarbeurs is in die jaren uitgegroeid tot een van de bekendste hardcore-evenementen ter wereld en de bakermat van de gabbercultuur.

Het feest werd lang elk jaar georganiseerd, maar in 2012 stopte dat. Na een afwezigheid van vijf jaar was er in 2017 en 2019 weer een editie. Ook dit jaar staat het feest dus weer op de planning .

Het is nog niet bekend gemaakt wanneer de kaartverkoop start.