Zeven films te zien bij de buitenbios op het bibliotheekplein van Universiteit Utrecht

Op het binnenplein van de Utrechtse universiteitsbibliotheek verschijnt volgende week een heuse openluchtbioscoop. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 september worden daar verschillende gratis films vertoond, zowel voor kinderen als volwassenen.

In totaal staan er volgende week zeven films op het programma. De (korte) films zijn geselecteerd door het Nationaal Film Festival, meldt de Universiteit Utrecht.

Op vrijdag 12 september staan vijf Engelse korte films op het programma (inloop 19.00 uur, start 20.00 uur). Deze zijn Nederlands ondertiteld. Op zaterdagmiddag is er om 15.00 uur een Nederlandse kinderfilm te zien. In de avond is er om 20.00 uur nog een Nederlandse film te zien.

De kinderfilm betreft Lampje, gebaseerd op het boek van illustratrice en schrijfster Annet Schaap. Zij woont in Utrecht. En later op de avond wordt Drie dagen vis vertoond. Die laatste heeft Engelse ondertiteling.

Een film komen kijken is gratis. Vergeet alleen niet om een stoeltje mee te nemen.