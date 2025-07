Zomerbar keert terug in oude gevangenis aan het Wolvenplein

Op de binnenplaats van de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht opent Brouwerij Eleven vandaag opnieuw een groot strandterras. Het is de tweede editie van de pop-upbuitenbar met strandstoelen, zandbak en een pingpongtafel.

De zomerbar is in juli en augustus van donderdag tot en met zondag geopend, van 15.00 tot 23.00 uur. De Utrechtse brouwerij zegt nog druk te zijn met het organiseren van evenementen rondom de bar. Voor meer informatie wordt aangeraden de sociale media van Brouwerij Eleven in de gaten te houden.