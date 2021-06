Zomers stadsfestival De BuitenSpelen begin juli op Utrechts Lucasbolwerk

De Stadsschouwburg Utrecht organiseert deze zomer een stadsfestival in een paviljoen op het Lucasbolwerk. Het festival is op 3 en 4 juli en van 12 tot en met 18 juli en er zijn theater- en muziekvoorstellingen, maar ook beachvolleybalwedstrijden en een hapje en drankje.

De BuitenSpelen starten op 3 en 4 juli met Eredivisie Beach, de hoogste Nederlandse beachvolleybalcompetitie voor mannen en vrouwen, georganiseerd door Sportworx. Ook is er een tribune met panoramaterras voor een hapje en drankje.

Van 12 tot en met 18 juli is er elke avond een voorstelling te zien en in de weekenden zijn er ook overdag voorstellingen. Onder meer Ellen ten Damme treedt op met een muzikale voorstelling, maar ook cabaretier Andries Tunru is van de partij. In het weekend speelt het Utrechtse gezelschap Rake Klappen in het zand de voorstelling ‘Coup Coup, Bye Bye’, voor kinderen vanaf 6 jaar.

Kaartjes voor de voorstellingen zijn te koop op de website van de Stadsschouwburg. Wel kan het volgens de Stadsschouwburg zo zijn dat De BuitenSpelen een ‘testen-voor-toegang-evenement’ wordt. “Mocht dat zo zijn, dan krijg je tijdig bericht”, meldt de Stadsschouwburg.