Dagtip: Bierproeverij ‘Aap, noot, bier’ bij Op Zuid met De Bierverteller

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Bierproeverij: Aap, noot, bier

Waar Op Zuid, Neerlandiakade 2b

Hoe laat 20:30 – 22:00 uur

Prijs €22,50 (van tevoren aanmelden bij Op Zuid)

Samen met De Bierverteller, de bierwinkel in de Twijnstraat, organiseert Op Zuid maandelijks een bierproeverij met elke keer een ander thema. Vanavond is het een klassieke bierproeverij met veel verschillende bieren. Wil je meer te weten komen over bier en heb je zin om allerlei soorten te proeven? De Bierverteller heeft een hart voor bier en neemt je aan de hand van zijn verhalen mee in de rijke biercultuur. Zo maakt hij van de proeverij een echte beleving.