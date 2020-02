Dagtip: Bijpraten en ideeën uitwisselen over cultuur in Utrecht

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Cultuurborrel Utrecht

Waar De Winkel van Sinkel, Oudegracht 158

Hoe laat 16:00 – 19:00 uur

Prijs Gratis

Ben jij op de een of andere manier betrokken bij cultuur in Utrecht? Door je werk of door activiteiten in je vrije tijd bijvoorbeeld. Bij de maandelijkse Cultuurborrel staat cultuur in de stad centraal en kan je ideeën en inspiratie delen. Praat bij met (oude) bekenden of ontmoet juist nieuwe contacten. Aanmelden is niet nodig: je kunt gewoon binnen komen lopen. In de Winkel van Winkel ga je meteen rechts en is de borrel in Anton’s Bar.