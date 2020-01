Dagtip: Boekpresentatie poëziedebuut jonge Utrechtse schrijver

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Boekpresentatie: Zaailingen Anne-Fleur van der Heiden – i.s.m. De Utrechtse Boekenbar

Waar Kapitaal, Paardenveld (eerste verdieping parkeergarage)

Hoe laat 15:00 – 17:00 uur

Prijs Gratis, wel even aanmelden

Na haar debuutroman ‘Klaproos’ in 2018, presenteert Anne-Fleur van der Heiden vanmiddag haar poëziedebuut. In 2017 werd ze als enige schrijver zonder een uitgegeven boek genomineerd voor C.S.S. Crone Stipendium: een aanmoedigingsprijs voor jonge Utrechtse schrijvers. Tim van den Hoed, eigenaar van De Utrechtse Boekenbar, gaat in gesprek met Anne-Fleur over haar dichtkunst – nadat het eerste exemplaar is uitgereikt. Verder is er muziek, een voordracht van Robert Schuit en een borrel.