Dagtip: Braziliaanse livemuziek bij de jamsessie in ’t Oude Pothuys

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Tuesday Jamsession – Brazilian grooves with João Vedana

Waar ’t Oude Pothuys, Oudegracht 279

Hoe laat 23:00 – 01:00 uur

Prijs Gratis

In de knusse werfkelder van het ’t Oude Pothuys is er elke avond livemuziek en treden er iedere keer weer andere muzikanten op: van singer-songwriters tot studenten van het HKU Utrechts Conservatorium. Vanavond staat João Vedana op het podium: een Braziliaanse zanger die meerdere instrumenten kan bespelen. Hij woont nog niet zo heel lang in Utrecht en zijn muziek is een combinatie van soul, Braziliaanse muziek, latin en jazz. Strijk neer aan een van de tafeltjes of aan de bar en geniet met een drankje erbij van een muzikale avond.