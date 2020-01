Dagtip: Cabaret met lef en muziek in de Stadsschouwburg

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Nobel – Kirsten van Teijn

Waar Stadsschouwburg Utrecht – Blauwe Zaal

Hoe laat 20:30 – 22:00 uur

Prijs Vanaf €15,00 (t/m 18 jaar €10,00)

Cabaretière Kirsten van Teijn (30) heeft het vanavond in haar show over hoe we in alles proberen om het perfecte plaatje te creëren. ‘Moderne clichés’ zoals burn-outs bij dertigers, Instagram en de patronen van haar generatie komen onder meer aan bod. Ze is eerlijk en muzikaal. Daarmee sleepte ze eerder een nominatie voor de Annie M.G. Schmidtprijs in de wacht. Trouw beoordeelde deze voorstelling met vier sterren: “Kirsten heeft lef, is ongegeneerd en dat gecombineerd met haar onweerstaanbare komische talent.”