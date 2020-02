Dagtip: CineArt-film door Hoogt on Tour in De Nijverheid

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat CineArt: High Life – door Hoogt on Tour i.s.m. De Nijverheid

Waar De Nijverheid, Nijverheidskade 15

Hoe laat 20:30 uur

Prijs €12,50

CineArt presenteert eigenzinnige films in combinatie met een randprogramma, georganiseerd door het kunstenaarscollectief De Nijverheid. Vanavond staat de film High Life op het programma, met in de hoofdrol onder meer Robert Pattinson. Een mysterieuze en spannende science-fiction thriller. Hoogt on Tour organiseert filmvertoningen op verschillende locaties in de stad, van unieke, arthouse films, documentaires tot klassiekers.