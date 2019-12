Dagtip: De laatste ‘Stadstalkshow Het Hart’ bij RAUM

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Stadstalkshow Het Hart #3: De Dood

Waar RAUM, Wijkrestaurant Venster

Hoe laat 20:00 – 22:00 uur

Prijs Gratis

Vanavond is de laatste editie van de talkshowreeks van RAUM: Stadstalkshow Het Hart. Teddy Tops en Oscas Kocken interviewen onder meer experts en (ervarings)deskundigen over de thema’s die leven in de stad. Met spraakmakende gasten bespreken de hosts in een drieluik de dood, geld en seks. Het thema deze laatste editie: de dood. Experts, kunstenaars, wetenschappers, ervaringsdeskundigen en liefhebbers hebben het over rouwprocessen, doodswensen, herinneringen en herkenningen en eigenlijk alles wat best moeilijk is om heb over te hebben. Het belooft een eerlijke, open en mooie avond te worden.