Dagtip: Denkplaats over Blue Monday bij Koffie Leute

Wat Denkplaats: Blue Monday – Vier het verdriet i.s.m. Bibliotheek Utrecht

Waar Koffie Leute, Westerkade 30

Hoe laat 20:00 – 22:00 uur

Prijs €5,00

Vaak vinden we het fijn om vooral onze beste kant aan anderen te laten zien, maar hoe zit het dan met die andere kant? Iedereen is ook wel eens verdrietig, boos of chagrijnig. Hoe haal je het beste uit je verdriet? En zitten er misschien toch voordelen aan dit soort donkere dagen? Vanavond gaan theatermaker Maartje Wikkerink, literatuurwetenschapper Esther op de Beek, spoken-word artiest Jesse Laport en schrijvers Caro Suringar en Emma Schröder met deze vragen aan de slag.