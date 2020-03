Dagtip: Dj Lourens Lefreak in BUNK Hotel

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!



Wat Sounds by Lourens Lefreak

Waar BUNK Hotel, Catharijnekade 9

Hoe laat 20:30 – 23:30 uur

Prijs Gratis

Dj Lourens Lefreak zorgt er zo vlak voor het weekend voor dat lekker kunt borrelen onder het genot van verschillende muziekstijlen. Hij draait vanuit het hart en creëert zo een goede sfeer op deze donderdagavond. De muziek van Lefreak is soulful van karakter, maar wel gemixt met meerdere stijlen binnen de dansmuziek. Van muziek uit New York, Philadelphia, Detroit, Chicago en L.A., tot Afrika, Latijns Amerika en een beetje uit Europa. Het zit allemaal in zijn platenverzameling.