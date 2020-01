Dagtip: Documentaires van studenten in première bij CampusDoc Filmfestival

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat CampusDoc Winter Filmfestival

Waar Filmcafé, CAB-Rondom 90a

Hoe laat 16:00 – 22:30 uur

Prijs €11,00

Voor de tweede keer vindt het CampusDoc Winter Filmfestival plaats. Tien documentaires, gemaakt door twintig Utrechtse studenten van de School voor Journalistiek, gaan vandaag in première. In duo’s hebben de studenten hard gewerkt aan hun films. Zij volgden de minor CampusDoc: een programma aan de hogeschool voor videotalenten om zo hun film- en storytelling-vaardigheden naar een hoger niveau te tillen en diep in een verhaal te duiken. Vandaag laten ze hun werk zien aan het grote publiek.