Dagtip: Drie cabaretiers voor de prijs van één bij TRYO

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat TRYO

Waar Het Schiller Theater, Minrebroederstraat 11

Hoe laat 20:30 – 22:30 uur

Prijs €18,00 (o.a. studenten €16,00)

Een avond vol met cabaret bij TRYO. Drie cabaretiers proberen hun nieuwe materiaal uit op het publiek. Misschien wordt er alleen maar gelachen vanavond, of vallen er ook wat ongemakkelijke stiltes. Zo kunnen de comedians testen of de grappen in hun nieuwe voorstelling komen of niet. Elke show is er weer een wisselende line-up met nieuwe talenten, winnaars van cabaretfestivals en gevestigde namen.