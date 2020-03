Dagtip: Een programma vol kunst, muziek en cultuur bij Centraal Laat

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Centraal Laat

Waar Centraal Museum

Hoe laat 17:00 – 23:00 uur

Prijs €11,00

Centraal Laat is elke eerste donderdagavond van de maand in het Centraal Museum. Een programma vol kunst en cultuur waarbij de museumzalen tot laat geopend zijn. Naast internetradio-platform Stranded FM, zijn er ook het Café Theater Festival, de feministische podcast DAMN, HONEY en optredens van popmuziek-kunstenares Céline Gillain, Studio Nonsens en BIG HARE. Ook is er een workshop surrealistisch tekenen en kun je de tentoonstelling De tranen van Eros: Moesman, surrealisme en de seksen te bezoeken. Verder geeft conservator Nina Folkersma een exclusieve rondleiding.