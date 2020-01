Dagtip: Eerste pubquiz in Werkspoor Café De Leckere

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Pubquiz Werkspoor Café De Leckere i.s.m. Upbeatles

Waar Werkspoor Café De Leckere, Tractieweg 43

Hoe laat 20:00 – 23:00 uur

Prijs €5,00 p.p. (max. zes personen per team)

Vanaf deze maand nieuw op de agenda: een maandelijkse pubquiz. Iedere derde donderdag van de maand kunnen jij en je vrienden jullie algemene kennis testen in Werkspoor Café De Leckere. Hoe goed zijn jullie bijvoorbeeld op de hoogte van het nieuws, geschiedenis, sport en entertainment? Na tien rondes weten jullie het antwoord. Er is onder meer een video-, plaatjes- en een muziekronde. Voor het winnende team is er natuurlijk een mooie prijs, maar ook de nummers twee en drie verdienen een beloning.