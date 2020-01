Dagtip: Engelse Comedy Night in het Filmcafé

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Filmcafé Comedy Night i.s.m. Stephen Bell Comedy

Waar Filmcafé, CAB-Rondom 90A

Hoe laat 20:30 – 23:00 uur

Prijs €10,00

Ga lachend het weekend in bij de Filmcafé Comedy Night. De maandelijkse comedy-avond blijft groeien en bestaat vanavond precies één jaar. Dit seizoen zullen er meer avonden zijn waarbij internationale comedians het podium pakken. Zij treden dan ook op in het Engels. Vanavond spelen er comedians die afgelopen jaar al een keer eerder in het Filmcafé stonden. En aansluitend is de kans groot dat je op de dansvloer eindigt: er is na afloop een feestje waar je gratis welkom bent.