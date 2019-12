Dagtip: Film Café in het Louis Hartlooper Complex

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Film Café

Waar Louis Hartlooper Complex

Hoe laat 15:00 uur

Prijs €9,50

Een middag vol film in Louis Hartlooper vandaag. Vol met bijzondere momenten uit bekende, maar ook meer onbekende films. Gastheer Constant Hoogenbosch voorziet de filmfragmenten van leuke en leerzame anekdotes. Iedere maand komen er hoogtepunten, mijlpalen, rariteiten en opzienbarende gebeurtenissen voorbij uit meer dan honderd jaar film. En daarbij is ook ruimte om het over actuele thema’s en ontwikkelingen te hebben. De bar in Das Kabinett is open vanaf 14:30 uur en het Film Café begint om 15:00 uur. Veel kijkplezier!