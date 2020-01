Dagtip: Filosofisch speeddaten over goede voornemens in Park 6

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Filosofisch speeddaten

Waar TivoliVredenburg, Park 6

Hoe laat Vanaf 21:00 uur

Prijs Gratis

Heb je ook dit jaar weer goede voornemens en wil je ze eens goed onder de loep nemen? Wat betekenen ze bijvoorbeeld voor jou? Wil je echt veranderen, of heb je eigenlijk toch andere plannen? Vanavond kun je speeddaten met vijf filosofen over goede voornemens of andere vragen. Aan de hand van verschillende speeddates helpen zij je om met een duidelijk doel, of misschien wel meerdere doelen, aan het nieuwe jaar te beginnen.