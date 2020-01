Dagtip: Gratis concert bij de koffie bij eerste editie Black Brew Unplugged

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Black Brew Unplugged

Waar Black Brew, Willemstraat 55

Hoe laat 16:00 uur

Prijs Gratis

Koffiezaak Black Brew presenteert: Black Brew Unplugged. Akoestische optredens terwijl je geniet van een kopje koffie. De Britse band LIO uit Sheffield bijt de spits af. Voor deze alt-pop band was 2019 een goed jaar. De vier bandleden debuteerde op het Tramlines Festival in Sheffield, hadden een uitverkochte show en sleepte een nominatie van de LA Music Video Awards in de wacht in de categorie ‘Best Dance Video’. De derde single van LIO veroverde een plekje op de BBC Introducing Hot List en de BBC Introducing Sheffield’s Top 50 Tracks of 2019.