Dagtip: Gratis workshop bluesdansen en open dansavond

Wat Blues Dance Night

Waar Parnassos Cultuurcentrum, Kruisstraat 201

Hoe laat 20:00 – 23:00 uur

Prijs Gratis

Docenten van Swing in Utrecht geven vanavond een workshop voor beginnende dansers, maar natuurlijk zijn ook gevorderden welkom. De dansavond staat in het teken van bluesdansen. Een danssoort met Afrikaans-Amerikaanse wortels die is ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw, meestal gedanst op een mix van bluesmuziek en tragere swing. En wil je jouw nieuwe moves meteen echt in de praktijk brengen, dan kan dat vanaf 21:15 uur tijdens de open dansavond met livemuziek.